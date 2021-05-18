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华为举办智慧党校论坛 助力党校园区数字化智慧化发展

2021年05月18日11:25 | 来源：人民网
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5月17日，在华为中国生态大会2021举办期间， 以智汇数聚，助力党校新发展”为主题的分论坛同期举办。

活动邀请党校领导、专家、合作伙伴等，围绕智慧党校发展趋势、解决方案等展开热议，呈献了一场高质量擘画党校数字化转型蓝图的思想盛宴。

全国多位党校领导、国家行政学院音像出版社网络中心主任孙娟，上海梦创双杨科技股份有限公司副总裁漆峻炎，广州平云信息科技有限公司总经理徐玲，北京萌科科技有限公司CEO郄晓烨，华为数字政府业务部副总裁张豪，华为数字政府智慧园区总经理赖小余，华为数字政府党办业务部总经理刘东星等出席活动。

华为数字政府党办业务部总经理刘东星在致辞中表示，基于以人为本、面向未来的设计理念，华为通过云计算、物联网、移动互联网、大数据、实时数据等技术，实现党校园区的智慧化运营与管理，更好的服务于院校师生在党校的学习与发展，助力党校迈向高质量发展。

华为数字政府智慧园区总经理赖小余表示，华为通过运用数字技术，提高治理效能，提升用户新体验，把智慧园区带入每个党校，与生态伙伴一起，合力相融、能力共进，在时代新局下用数字化赋能党校园区，实现新发展。
“因聚而生，有能而为”，华为拥抱众多有能力、有抱负的合作伙伴，在千行百业的智能化需求升级中，一同释放创新能力，打造数字化解决方案。在本次分论坛中，多位合作伙伴就党校场景与解决方案进行充分交流。

国家行政学院音像出版社网络中心主任孙娟表示，为适应信息时代新形势和党员队伍新变化，国家行政学院积极运用互联网、大数据等新兴技术，创新党组织活动内容方式，推出智慧党建一体机，助力数字化转型与发展，共同建设党校信息化新征程。

上海梦创双杨科技股份有限公司副总裁漆峻炎表示，为助力党校行业数字化转型，梦创双杨持续探索创新智慧党校解决方案，引领党校行业数字化转型。

广州平云信息科技有限公司总经理徐玲表示，在党建行业发展中，平云以数字化、智能化为起点，围绕党建、党校、党宣、党群4个方面，依托华为的数字底座为应用建设提供安全可靠、提供强大的支撑能力，以技术创新推动红色领域垂直赋能与整体智治的管理新模式升级。

论坛期间，在与会嘉宾的见证下，大会正式发布智慧党校合作战略。华为与合作伙伴将共谋园区数字化、智慧化，共同打造具有新效能、新体验的智慧园区解决方案，共拓党校信息化建设的创新之路，实现高质量发展。

(责编：赵超、吕骞)

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