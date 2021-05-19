本报记者 徐佩玉

近年来，重庆市綦江区优化营商环境，激发创新主体新活力，培育壮大新兴产业。图为重庆市綦江区工业园区美艾（重庆）科技发展有限公司无尘生产车间内，工人正在组装智能会议平板电路板。

陈星宇摄（人民视觉）

今年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%，环比下降0.3%。图为不久前，顾客在河北省邯郸市一家超市选购饮料。

杨 扬摄（人民视觉）

5月18日上午，国家发展改革委举行5月份新闻发布会。国家发展改革委政研室主任金贤东在会上指出，今年以来，面对冬春疫情考验和外部环境不确定性，得益于宏观政策的精准实施，中国经济运行稳中加固、稳中向好。

主要数据表现良好

今年前4个月，发电量和用电量均增加。从发电看，1—4月份全国规模以上工业发电量同比增长16.8%，比去年同期增长10.9%，两年平均增长5.3%。从用电看，今年1—4月全国全社会用电量同比增长19.1%，比去年同期增长14.6%，两年平均增长7%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长23.8%、20.7%、29%和3.8%。分地区看，全国11个省（区、市）用电增速超过20%，其中西藏、湖北增速超过30%。4月份，全社会用电量同比增长13.2%，比2019年4月份增长15%，两年平均增长7.2%。

固定资产投资势头良好。4月份，发改委共审批核准固定资产投资项目12个，总投资873亿元。其中审批11个，核准1个，主要集中在交通、信息化等行业。

中欧班列运行良好，物流配送覆盖欧洲全境。金贤东表示，自2016年6月中欧班列统一品牌正式发布启用以来，近5年来中欧班列不断跑出互利共赢“加速度”，助力沿线国家设施互联互通、贸易深化合作和产业联动发展，国际知名度和品牌美誉度空前提升，沿线国家和地区参与的积极性越来越高。今年4月份，中欧班列开行1218列，运送货物11.7万标箱，同比分别增长24%、33%，综合重箱率98%，保持了稳中有进的发展势头。截至目前，中欧班列累计开行已达3.8万列，运送货物340万标箱，通达欧洲22个国家的151个城市，物流配送网络覆盖欧洲全境。

消费市场稳步恢复

随着国内疫情得到有效控制和消费环境不断优化，今年以来居民消费持续回补，消费市场稳步恢复。金贤东表示，受疫情等因素影响，居民消费仍受一定制约，恢复基础尚不牢固、进程仍不平衡。下一步，国家发改委将统筹协调各部门力量和资源，多措并举稳定和扩大消费。

大力提升实物消费。加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，取消对二手车交易不合理限制，推动车联网和充电桩（站）布局应用，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品。加快推广高效终端用能设备和产品。

积极发展服务消费。持续推进文化和旅游消费试点示范。以北京冬奥会为契机，拉动体育旅游消费。发展大健康产业，扩大健康服务消费。支持构建医养康养相结合的养老服务体系和多层次多样化的托育服务供给体系。

加快培育新型消费。加强新一代信息基础设施建设、商品供应链服务创新和新装备新设备应用，进一步推动线上线下消费融合，培育壮大新零售、“互联网+医疗健康”、数字文化和旅游、在线教育、智能体育等消费新业态。

不断拓展城乡消费。培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心，推进步行街、标准化菜市场等改造提升。扩大保障性租赁住房供给，完善长租房政策。加强县域商业体系建设，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系，改善县域消费环境。

持续优化消费环境。推进产品、服务品牌和标准建设，保护发展中华老字号，不断提升供给质量。建立常态化的消费环境测评体系，探索建立消费投诉信息公示制度，大力推进消费纠纷多元化解决机制建设。

营商环境整体改善

中国营商环境评价体系正逐步完善。截至目前，国家发改委已连续3年在全国组织开展多批次营商环境评价，覆盖31个省（区、市），共有98个城市和18个国家级新区参评。

从指标体系看，坚持以市场主体和社会公众满意度为导向。评价指标体系紧扣营造稳定公平透明、可预期营商环境的要求，紧扣投资吸引力和城市高质量发展，从衡量企业全生命周期、反映投资吸引力、体现监管与服务三个维度，包含18个一级指标和87个二级指标，综合反映各地营商环境情况。

从评价方法看，深入基层一线获取实际案例和数据。以2020年评价为例，国家发改委共发放企业问卷36万余份，电话采访企业1900余家，深度对接企业200余个，拨打调查核验电话2万余通，暗访政务大厅超过320家，深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见，真实评估各地营商环境情况。

从探索实践看，连续3年组织开展6批次营商环境评价。金贤东表示：“多批次评价，为验证评价指标体系、完善评价方法、积累评价经验打下了坚实基础，也为参评城市系统检视营商环境情况、制定有针对性改革举措提供了重要依据。”

金贤东表示，营商环境评价对优化营商环境的引领和督促作用开始显现，能够指导和帮助参评城市及时掌握本地营商环境总体水平、存在的短板弱项、改进方向等，为各地持续优化营商环境提供决策参考。

(责编：郝江震、岳弘彬)