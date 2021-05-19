本报记者 王晶玥

在日前举办的中国数字阅读大会文化创意展上，某数字阅读平台展商向参观者介绍产品。

新华社记者 翁忻旸摄

河北沧州图书馆以公益广告栏、公交站橱窗、社区阅读墙等为推广载体，建成160个“遇书房·阅读微空间”，开展扫码阅读服务。图为市民扫码在线阅读书籍。

苑立伟摄（人民图片）

刘道伟作（新华社发）

随着“互联网+”飞速发展，数字阅读已成为人们获取知识、信息的重要方式。中国音像与数字出版协会日前发布的《2020年度中国数字阅读报告》显示，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿元人民币，数字阅读用户规模达到4.94亿人次，人均电子书阅读量达9.1本，人均有声书阅读量6.3本。

数字阅读潜力无限

“推荐这本书给你”“昨天看到这段话，很有意思，跟你分享”……在“90后”女孩婷婷与朋友的聊天记录里，常能看到类似字眼。她和朋友都是一款读书APP的忠实用户，两人读到好书、发现好句好段，就会将其转成链接发给对方。

“我每天会抽出1个小时在APP上看书。”婷婷告诉记者，像她这样的读者不在少数，她加了一个微信群，其中有读书的学生，有比自己年龄更大的上班族，甚至也有已退休者。每当有人想组队抽取APP的免费阅读卡，便往群里发送申请组队的小程序，“不一会儿就能满员”。

《2020年度中国数字阅读报告》显示，2016至2020年中国数字阅读产业规模逐渐增长，用户规模扩大，人均数字阅读量逐步增加。另据《中国儿童数字阅读报告》和中国第18次全国国民阅读调查，2020年参与数字阅读的7岁以下儿童和中老年群体皆有增长，说明受众人群涵盖孩童到老人的多个年龄层。

“可以说，数字阅读迎来了全民时代，这是整体性的社会阅读场景重构。”中国人民大学新闻学院新闻与社会发展研究中心研究员翁昌寿告诉记者，从供给侧看，互联网蓬勃发展，电子书、网生内容等供给成为主流，也更容易获得资本、技术与市场赋能，由此促进需求侧对数字内容需求的不断增长。“此外，由于防疫期间大家更习惯居家活动，也在一定程度上激发了数字阅读潜力。”

网文带动产业链发展

《甄嬛传》《琅琊榜》《庆余年》……一批网文改编的影视剧亮相电视、网络，吸引大批观众，在北京工作的小桃就是其中之一。她对记者说，改编剧的剧情内容有保障、可看度高，自己通常边看剧、边补读原作。闲暇时间，她也会在平台上阅读小说、为“催更”打赏。小桃只是众多付费读者中的一个。《2020年度中国数字阅读报告》显示，参与调查的用户中，逾8成曾为数字阅读付费，其中近半数是为网络文学埋单。

这种趋势折射出网络文学的新动向。有分析指出，2003年“起点”网正式开始运营VIP制度，作者因写书获得收入，使得网络文学成为可持续发展的新兴行业。现在，网络文学已不限于作者写作、读者阅读的单一模式，而是平台聚集职业写手产出优质内容、小说作为IP进行改编、观众及原著读者观剧并购买周边产品的全产业链。

专家认为，网络文学产业已打破传统上下游之分、各行各业之别，形成一条产业链，惠及作者、平台、制片方和观众等各方面群体。

探索多场景沉浸式阅读

记者了解到，山西博物院出品的《藏在山西博物院的十二生肖》绘本，精彩呈现了12件跟十二生肖呼应的馆藏文物。借助AR技术，用手机或平板电脑扫描绘本中AR点位，书本上静止的一件件文物、动物形象就能“活”起来，把背后的历史故事、文化内涵生动形象地展示在屏幕上，将篇幅有限的绘本读物，通过电子产品展示，表现形式更直观、绘本内涵更丰富，吸引了许多小朋友去体验。

科技赋能，不只是阅读方式迭代更新，数字阅读的场景也更加多元化。

琳琅满目的图书书架在屏幕里次第排开，向远处延伸。晃动手机，视角随之转换；点击地面标识，镜头便穿过狭长的过道向前移。如有感兴趣的书，点选书籍封面，就能了解内容详情并下单购买。在咪咕中信云上VR书店里，你足不出户即可进入360度全景书屋，根据个人意愿设计路线，“云”探店、“云”购书。

据了解，中国已有多家图书馆、博物馆运用高科技手段，搭建“云”参观平台。过去不可想象的阅读场景，如今变为现实。翁昌寿指出，5G、AR、VR……这些专业词汇听起来似乎很远，但体现在传播技术上，会给读者带来全新体验和实实在在的方便。“新技术产生的变化和影响是全方位的，也是看得见、摸得着的，技术革新将为未来数字阅读提供更富想象力的空间。”

(责编：郝江震、岳弘彬)