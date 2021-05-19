本报记者 陆娅楠 丁怡婷

5月17日，在国新办新闻发布会上，国家统计局公布的4月国民经济运行数据显示，国民经济延续稳定恢复发展态势。

“总的来看，4月份我国经济运行稳中加固、稳中向好。”国家统计局新闻发言人付凌晖分析，当前全球疫情形势仍然复杂，世界经济恢复很不平衡；国内经济恢复基础尚不牢固，发展中出现一些新情况新问题，“下阶段，还是要继续抓住当前稳增长压力较小的窗口期，科学精准实施宏观政策，促进经济稳定运行在合理区间。”

消费会继续发挥稳定器作用

受上年同期基数逐步抬高的影响，4月部分经济指标比3月当月增速有所回落，但经济运行的恢复态势没有改变。

生产保持稳中有升。4月份，全国规模以上工业增加值两年平均同比增长6.8%，较3月份加快0.6个百分点；服务业生产指数两年平均同比增长6.2%，虽比上月有所回落，但整体上还是保持稳定增长的态势。

结构持续优化升级。4月份，装备制造业、高技术制造业增加值两年平均同比分别增长11.2%、11.6%，分别高于全部规上工业4.4、4.8个百分点，增势持续强劲。

投资继续稳定恢复。今年1—4月，第一、第三产业投资两年平均增速有所加快，第二产业投资由降转增。

就业物价总体稳定。4月全国城镇调查失业率为5.1%，比3月份下降0.2个百分点。4月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，保持温和上涨态势。

消费增长保持扩张态势。与2019年同期相比，4月份社会消费品零售总额增长8.8%，增速比一季度加快0.3个百分点；从环比数据看，4月份社会消费品零售总额与3月份环比增长0.32%。“消费保持稳定恢复有很多有利条件，一季度消费在三大需求当中的贡献率已经回升至最大。从后期来看，消费会继续发挥稳定器作用，有很坚实的支撑。”付凌晖表示。

全年价格保持稳定有基础有条件

4月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.8%，涨幅比3月份扩大2.4个百分点，涨幅创下3年半来的新高。PPI同比涨幅为何会扩大？PPI上涨压力会不会传导给CPI？

付凌晖介绍，从传导机制看，PPI对CPI会有传导，但总体而言，由于我国工业行业门类比较齐全，产业链条较长，上游工业品价格上涨对下游产品价格的传导效应是逐渐递减的。

从供需关系看，我国经济整体处于恢复进程中，许多需求方面的指标，比如投资、消费指标的增速还未恢复到疫情前水平。从供给端而言，生产供给总体恢复较好，供求关系也不支持价格大幅上涨。

从宏观政策看，面对疫情冲击，我国实行积极的财政政策和稳健的货币政策，通过精准调控支持薄弱环节，通过“六稳”“六保”促进经济稳定恢复。“我们没有采取大规模的财政刺激政策，也没有实施‘大水漫灌’的货币政策，因此从财政货币政策条件看，也不支持价格大幅上涨。”付凌晖说。

付凌晖分析，从全年看，中国经济持续恢复有较好的支撑。

看外需，全球经济在持续恢复，有利于外需的增长。

看内需，市场恢复稳步推进。随着就业改善、居民收入增加、整体消费环境改善，消费对于经济增长的拉动还会持续提升。就投资而言，目前企业效益改善比较明显，一季度工业企业产能利用率已经达到了历史同期较高水平。市场需求订单、企业预期等情况较好，有利于企业投资增加。

看市场主体，一系列支持企业的政策还会继续发挥作用。去年出台的一系列制度性减税降费政策有利于降低企业负担，今年一些结构性减税政策也会给企业生产和发展带来新的机遇。

我国仍处于轻度老龄化阶段

近日公布的第七次全国人口普查数据显示，我国男性人口总数为72334万人，女性人口总数为68844万人，男性人口总数比女性人口总数多了3000多万人。这3000多万人口分布在不同的年龄，其中20岁至40岁的适婚年龄男性比女性多了1752万人。

“青年当中‘男多女少’是一个现实问题。但我们也应该认识到，婚恋关系的确立受诸多因素的影响，年龄因素只是其中一个方面。”付凌晖说，随着“全面二孩”生育政策的实施，以及经济社会发展带来的生育观念的转变，我国出生人口性别比在逐步下降。

根据第七次全国人口普查数据，还有不少人认为我国已进入重度老龄化社会。付凌晖解释，一般在国际上来说，如果60岁及以上人口占全部人口的比重超过10%，这个国家进入到老龄化社会。如果比重在10%—20%之间，属于轻度老龄化阶段；20%—30%之间属于中度老龄化阶段；超过30%是重度老龄化阶段。我国60岁及以上人口占全部人口的比重为18.7%，目前我国仍然处于轻度老龄化阶段。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 02 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)