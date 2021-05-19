本报记者 王金海 胡婧怡

“高新区对我们的支持力度很大，为公司发展壮大解决了后顾之忧！”3月15日，总投资5.6亿元的优迅5G光电子器件开发及产业化项目在大连高新区奠基，大连优迅科技股份有限公司董事长廖传武心情激动。成立3年多，公司就实现了销售额过亿元，研制的100G激光器成功应用于5G光模块传输。

一直以来，大连锚定“建成产业结构优化的先导区和经济社会发展的先行区”目标，推动地区高质量发展。

创新驱动，加速产业结构优化

在科德数控股份有限公司的恒温恒湿地藏式生产车间内，数台高端五轴立式数控机床正组装调试。“现在这款产品已经实现了流水化生产，产品销量好，不愁卖！”总经理陈虎自豪地说，“我们已经申请了21项国际发明专利。”

装备制造是大连主导产业之一，过去由于结构不合理，产业处于价值链中低端。如今，一批“专精特新”企业形成产业的新增长极。

创新，是产业结构优化的变量。大连以科技创新赋能现代产业发展壮大，做好“老”“原”“新”三篇大文章。改造升级“老字号”，重点突破关键核心技术，装备制造业向数字化、智能化、高端化发展；深度开发“原字号”，聚焦精细化工领域延伸石化产业链，催化材料等高端化学品产业规模不断扩大；培育壮大“新字号”，电子信息制造业、新能源装备产业等特色产业优势逐步显现。

大连加快创新体系布局，筑巢引凤吸引人才，系统推进基础研究和关键核心技术攻关，科技创新能力实现新跃升：一重加氢研发的3000吨超级浆态床加氢反应器刷新世界纪录；中船大连重工公司应用“风帆技术”研制的全球首艘智能大型油轮成功交付；一批拥有自主知识产权的关键技术应用于国产航母、中国天眼、982钻井平台等大国重器……

“十三五”期间，大连新建市级以上科技创新平台443家，国家级创新平台累计达58家。

改革开放，打造国际化营商环境

上午10时，大连海尔冰箱有限公司车间灯火通明，工厂负责人董志勋说，“建厂20年，去年公司首次实现利润破亿，同比增幅117%！”

企业的快速发展得益于辽宁自贸试验区大连片区推出的“委内加工”政策。“过去企业两头在外，只生产出口附加值低的小冰箱，发展遭遇瓶颈。现在同时辐射国内外市场，产品也根据市场需求向高端迭代。去年立式冷柜实现了在日本市场占有率第一的突破。”董志勋说。

揭牌4年来，辽宁自贸试验区大连片区完成总体方案确定的119项改革试点任务，累计推出制度创新成果320余项，3项制度创新举措入选国务院改革试点经验。

以改革促开放，以制度创新推动高质量发展。大连市把优化营商环境作为“一把手”工程纳入全市重要议事日程，主要领导亲自部署、推动、督查。全市统筹谋划，推出108+42+25项优化营商环境改革创新任务。坚持问题导向，努力破解企业群众办事创业痛点难点堵点问题。2019年、2020年，大连连续获评“中国国际化营商环境建设标杆城市”。

“把一件事可能涉及的各种情况从‘问答题’变成‘选择题’，降低群众办事的难度，一套材料办多项审批。” 大连市营商局局长贾立庚介绍，大连不断深化“放管服”改革，提升办事效率，全市形成90类100项多部门联办“一件事”，平均跑动次数由4.6次降为1次，申请材料由24.1个降为11.5个。

营商环境优化释放高质量发展活力。截至2020年底，大连市各类市场主体累计实有78.8万户，同比增长6.18%。

绿色低碳，增强城市核心竞争力

3月30日，大连首批10台氢燃料电池公交车正式上线；同日，二十里堡环普综合能源补给中心举行奠基仪式。大连将氢燃料电池公交车线路作为氢能产业开辟的首个细分行业应用场景，打造“气、站、车”于一体的氢能产业全链条发展模式。

以经济社会发展全面绿色转型为引领，大连围绕绿色产业做加法，首批氢燃料电池公交车正式上线，2020年全市核电等新能源发电量占规模以上工业发电量的60%，城镇新建绿色建筑面积占新建建筑面积的100%；围绕环保问题做减法，全市取缔燃煤锅炉2015台，淘汰黄标及老旧车辆8.5万台。

“我们在路口设置抓拍摄像头，路上冒黑烟的车，会直接被系统抓拍并处理。针对生态环境保护，我们落实最严格的制度。”大连市生态环境局副局长王浩说。今年1月，《大连市生态环境保护责任清单》出台，明确了全市50个部门232条生态环境保护工作职责，党政齐抓共管、部门协同作战、环保统一监管。

绿色低碳发展增强了城市核心竞争力。大连连续4年空气质量优良天数超过300天，全市单位GDP能耗从2017年到2019年累计下降17.65%。

以“两先区”建设为统领，大连不断开创高质量发展新局面。今年一季度，全市地区生产总值同比增长14%；规上装备制造业同比增长32.8%；规上高技术制造业增加值同比增长22.1%。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 07 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)