本报廊坊5月18日电 （记者徐运平、史自强）由商务部与河北省政府共同主办的2021年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会，于5月18日上午在河北廊坊丝绸之路国际文化交流中心举行。

大会开幕式除在廊坊设立主会场外，还在美国艾奥瓦州、加拿大多伦多、芬兰赫尔辛基、德国柏林、日本东京等地设立了19个境外分会场，30多个国家和地区400多位商协会和企业负责人在线参会。

本届“5·18”经洽会以“线上线下相结合”方式，通过“现场参会+网络直播+视频会议连线+线上虚拟展馆+线下实体展”等形式举办，围绕河北省产业定位，突出打造协同发展、科技创新、新兴产业、高水平开放四大板块。截至5月18日，大会已签约成果共计288项。其中，内资项目239项，合同总投资3521.2亿元，利用省外资金3381.3亿元，比去年增长156%；外资项目49项，总投资84.3亿美元，拟利用外资52.2亿美元，比去年增长71.3%。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 07 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)