来自70个国家和地区的1505家企业参展，2628个消费精品品牌亮相，超过550个新品现场发布……行走在首届中国国际消费品博览会，从一个个展台、一件件展品、一笔笔交易中，能清晰地感受到我国消费市场的新脉动。

高端消费品的展台前，簇拥着围观的人群；新品首发的现场，无一例外人气满满；优质品牌商品受宠，意向订单纷至沓来；特色商品的吸引力，也在一个个排长队等待体验的场景中充分体现。中高端消费、新品消费、优质消费、特色消费越来越旺，这是中国消费升级的新趋势，也是挖掘消费潜力的着力点。

“十四五”规划纲要提出“增强消费对经济发展的基础性作用”。当前，从需求侧看，我国人均GDP已突破1万美元，进入消费升级的重要阶段；从供给侧看，国内高质量供给能力与人民日益增长的美好生活需要相比仍有差距。重视首届消博会上折射出来的消费新趋势，进一步挖掘国内消费市场潜力，就要顺势而为扩大有效供给，促进消费提质扩容，助力构建新发展格局。

相关企业应顺应消费升级新趋势，加快产品创新，通过提升供给质量和水平，补足供给侧短板，吸引消费者消费，进而在供给与消费间形成良性循环，促进产业与消费双升级。与此同时，中国坚持推动更高水平开放，办好消博会等展会，为各国消费精品进入中国市场创造更多机会，为百姓生活增添更多消费选择，并促进国内企业加快培育新品牌、开发新产品，提升国内产业发展水平。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 19 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)