冯其予

原标题：接触型消费恢复能否延续

国家统计局5月17日发布的最新数据显示，我国餐饮、旅游等消费持续保持复苏。例如，4月份，餐饮收入同比增长46.4%，与疫情前2019年同期相比，4月份餐饮收入增长0.8%，而一季度餐饮收入下降2%。总体来看，餐饮等接触型消费持续恢复。

国潮小吃消费增多、网红餐饮打卡火爆、农家乐民宿受热捧……“五一”假期的表现，也直观印证了接触型消费的复苏态势。受出游人数增加影响，“五一”期间，国内餐饮、住宿等接触型消费延续一季度以来的快速恢复势头，普遍迎来了业绩大幅增长。

前不久，在分析一季度我国消费市场情况时，国家统计局贸易外经司司长董礼华就曾表示，我国接触型消费快速恢复。餐饮消费显著改善，住宿业经营明显回升。

“今年以来，新冠肺炎疫情防控形势总体向好，虽有偶发疫情，但均能迅速果断处置。”国家信息中心经济预测部副研究员邹蕴涵在接受经济日报记者采访时表示，由于疫情总体得到有力控制，未对消费市场产生重大影响，这为消费市场的恢复，特别是接触型消费的恢复奠定了坚实基础。

前期积累的消费意愿加速释放，是行业快速恢复的另一个原因。邹蕴涵认为，疫情发生以来，线下接触型消费受到冲击最大，其恢复速度受到疫情发展情况影响。居民外出就餐、旅游等消费需求具有相当的释放回补空间，在清明和“五一”假期带动下，出现较快恢复。

此外，国际疫情前景仍不明朗，出国游基本中断，境外消费迅速转为国内消费，也为国内旅游等行业提供了新增量。

“随着我国国内疫情防控持续向好，疫苗接种不断扩围，最为影响接触型消费的疫情因素不断弱化。”邹蕴涵认为，年内这类消费大概率将保持恢复态势。同时，经济总体恢复态势较好，企业经营和居民收入较去年继续改善，接触型消费有了更加坚实的收入支撑。

董礼华认为，住宿餐饮等接触型消费仍未恢复至疫情前水平，实体店铺零售经营仍显乏力。下一阶段，随着保就业保民生保市场主体、支持小微企业和个体工商户等政策效果的持续显效，市场主体活力进一步恢复，居民消费潜力加快释放，消费市场有望延续复苏态势。

邹蕴涵认为，与线上消费相比，促进接触型消费还需要在坚决落实防疫政策、防止疫情反复等方面做好打持久战的准备。特别需要注意的是，前期接触型消费企业亏损较多、经营利润回补需求强，在此类消费加速恢复过程中，要切实把保障居民消费安全放在更加重要的位置。

国内消费市场涌现出了新现象、新做法、新趋势。这些新变化折射出国内大循环正加快畅通、高效运转，供需两侧良性互动推动消费结构优化升级。今年“五一”假期的消费也呈现出诸多新趋势。有报告显示，三线及以下城市出游消费人次占比近六成，撑起了节假日经济的半边天。乡村美景备受青睐，县域消费呈火热趋势。

邹蕴涵表示，当前就业压力仍然较大、企业经营仍处于紧平衡阶段，居民收入增长受限，距离恢复常态仍有距离。疫情对消费意愿的冲击余波仍在，部分居民过紧日子的想法仍较为突出，对部分需求弹性较大的可选类消费将产生一定影响。因此，消费恢复的压力依然存在，所谓的大规模报复性、回补性消费出现的可能性较小。

(责编：赵超、吕骞)