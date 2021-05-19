吉蕾蕾

原标题：“宠物盲盒”给寄递安全提了个醒

最近，有快递网点揽收、寄送猫狗等动物，导致动物死亡的事件，备受争议。争议主要集中在两方面：一是电商平台对于“宠物盲盒”交易存在监管漏洞；二是快递网点揽收活体动物，缺乏检验检疫证明和相关防疫手段，存在传播疾病、危害公共卫生安全的风险。“宠物盲盒”违规寄递，无疑给快递行业确保寄递安全提了个醒。

国家邮政局监测数据显示，近年来，快递行业年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长，日均服务用户接近5亿人次。在行业高速发展的同时，一些不法分子利用寄递渠道点多、线长、面广、量大、人货分散、经济便捷等特点，乘虚而入违规寄递，导致行业安全风险加大，“宠物盲盒”正是这方面一个典型。

宠物运输有别于普通快递，国际上通用做法是走特殊通道。一般来说，宠物存在携有细菌、病毒等风险，在运输前必须持有检验检疫证明，运输过程中也必须有相关的防疫手段，对运输车辆、运输环境也有严格要求。

对于宠物寄递行为，我国相关法律法规早有规定。邮政法实施细则明确，禁止寄递或者在邮件内夹带各种活体动物。国家邮政局也曾向全行业发出通知，要求严格规范活体动物寄递、严厉打击非法寄递野生动物及其制品行为，切实保障寄递渠道安全、公共卫生安全和人民群众生命健康安全。

如何合法合规地寄递，确保寄递安全，离不开政府部门督促、企业负责和社会监督。一方面，政府部门要进一步加大《动物防疫法》《禁止寄递物品管理规定》等法律法规的宣传力度，督促企业严格落实有关规定，严格规范活体动物寄递行为；另一方面，社会公众在收寄物品时，应接受并配合快递企业对寄递物品进行验视，配合寄递企业核对、登记。

快递企业则应严格做好对收寄物品的安全检查工作，摒弃“利润至上、份额要紧”的观念，严格落实开箱验视、实名登记、过机安检等管理制度，还要督促快递员在揽收快件时，对可疑邮件、快件重点查验，及时报告可疑包裹。只有增强社会责任感，筑牢寄递安全防线，坚持规范和发展并重、安全与快捷同行，快递企业才能赢得社会各方的认可。

(责编：赵超、吕骞)