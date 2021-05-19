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一句“对不起”难撇代言责任

佘 颖
2021年05月19日08:05 | 来源：经济日报
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原标题：一句“对不起”难撇代言责任

　　目前，明星代言乱象泛滥，在某种程度上是因为长期以来执法不严，连带责任条款形同虚设。根治明星代言乱象，应提醒明星谨慎选择代言产品，还应加大监督执法力度，让代言明星承担起相应的法律责任。

　　近日，国内某明星代言的一款奶茶品牌“因涉及违法犯罪”被公安机关立案调查。虽然该明星方面表示已向这款奶茶品牌提出解约，但网友们并不买账。毕竟，此事涉及的不是一支难用的口红、一杯难喝的奶茶，而是一起涉案金额高达数亿元的诈骗案。明星代言人一句道歉解约，投资者却血本无归，人们难免要问：代言产品涉嫌违法犯罪，代言明星一句道歉能否免责？

　　根据广告法，关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，给消费者造成损害的，其广告代言人应当与广告主承担连带责任。其他商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，广告代言人明知或者应知广告虚假仍作推荐、证明的，应当与广告主承担连带责任。

　　广告法还规定，广告代言人不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明。如果违反，可由市场监督管理部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款。如果代言人明知或者应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明的，也可没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款。

　　因此，代言明星不能以一句“对不起”就撇清责任，必须拿出事实依据，如自己的产品使用情况、当时的考察记录、要求对方提供的营收、资质等信息，向监管部门证明自己尽到了核查义务。公开道歉只是个人态度，该承担的法律责任不能逃避。

　　实际生活中，企业愿意向明星支付不菲的代言费，并非因为明星对产品有多了解，主要是看中他们名气大。有的消费者会认为，明星都在用这个产品，保准没错；也有消费者会认为，企业请得起明星，说明实力过硬；还有消费者纯粹为了追星，谁请我的“爱豆”代言，我就选择购买。

　　明星既然收了高额代言费，本着对自己、对消费者负责的态度，应在接代言广告时详尽核查。遗憾的是，有些明星只看到经济利益，忽视了或者根本不在意自己需要承担的“应知”责任。

　　目前，明星代言乱象丛生，在某种程度上也是因为长期以来执法不严，连带责任条款形同虚设造成的。每年爆雷的产品那么多，似乎没听说过哪个代言明星承担了连带责任，更甭提被罚没代言费、再处两倍罚款的事了。

　　根治明星代言乱象，首先应提醒明星爱惜自己的羽毛，谨慎选择代言产品。作为外部人士，明星无法精准断定一家公司会不会违法犯罪，但代言必须慎之又慎。

　　其次，应加大监督执法力度，让代言明星在赚钱的同时，承担相应的法律责任。除了从源头监管商品和服务质量，让好产品自己能说话，还要严格落实广告法，不能让明星游离在法网之外。如果有了代言明星被重罚的先例，下一步明星代言产品时无疑会更加敬畏法律、爱惜名誉、掂量得失。

　　此外，消费者也应认识到，明星代言只是一种营销手段，千万不要把大明星与高质量画等号，消费时还是要理性判断、理性选择。

(责编：赵超、吕骞)

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