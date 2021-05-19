王轶辰

原标题：数字经济撬动中小城市转型发展

走进江西上饶市信州区的滴滴呼叫城，年轻的“90后”们正在忙碌。作为滴滴公司在全国最大的客服基地之一，呼叫城已拥有呼叫席位3000多个，预计3年内将达到3万个。不只是滴滴，短短几年，华为、腾讯、网易、vivo等上千家信息技术企业在上饶落户，数字经济正成为撬动这座小城转型发展的澎湃动能。

“2021年，上饶大数据产业营收同比有望增长六成达到800亿元。”上饶市大数据发展管理局局长程渐东在近日举办的第二届全球饶商大会上透露。上饶的成功探索，为中小城市拥抱数字化提供了有益样本。

当前，数字经济成为提升城市全要素生产率、实现高质量发展的关键。由于集聚了大量中小企业，中小城市无法完全复制大城市以大型龙头企业为带动的内生驱动产业数字化转型模式。

“跟一线城市比，最大的落差就在人才。”江西巨网科技有限公司是第一批入驻上饶市数字经济服务园的企业，公司董事长郑剑波对于在中小城市创业的艰难深有感触。在招聘中，郑剑波发现，中小城市缺乏数字产业生态，导致一线城市的高端人才不愿到中小城市就业。

传统工业靠供应链，数字经济靠生态链。为促进企业快速引进，上饶市专门设立高铁经济试验区作为数字经济发展主平台，开工建设了文娱创意中心、中科数创园等一批“筑巢”项目，方便企业快速入驻。此外，在促进产业集聚过程中，商会也发挥了独特作用。数据显示，在第二届全球饶商大会上，通过系列招商活动签约的数字经济项目达30个，合同金额超200亿元。

在中国网库集团董事长兼CEO王海波看来，中小城市与一二线城市最大的差距集中在产业数字化上。他建议，中小城市一定要差异化发展，聚焦本地特色产业，打造一批垂直产业互联网平台。“互联网最大的特性是可以让任何一个企业在一个单品领域做到极致。”

在打造平台和差异化发展方面，饶商联合总会会长陈新有同样的感悟。“中小城市要专注于以特色产业为核心的垂直产业生态体系，围绕中小企业数字化转型的共性需求，为中小企业量身打造产业数字平台。”陈新介绍，以饶商绿色智能家居产业城为例，家居制造业是上饶的特色产业，但长期以来，技术创新能力弱，生产经营粗放，环保不达标，企业想转型却力不从心。对此，商会以家具企业转型为契机，打造新型智能家居产业平台，通过互联网、大数据、人工智能等技术，助力企业数字化转型。

对于中小城市而言，人才问题最终还要靠自身造血来解决。“数字经济所需的人才，政府、企业可联合本地高校做定向定量培养，直接为中小城市的数字化转型服务。”江西师范大学计算机信息工程学院院长王明文说。

(责编：赵超、吕骞)