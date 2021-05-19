刘芳

原标题：大湾区放飞创业梦想

广东省东莞市松山湖机器人基地，松灵机器人创始人魏基栋（中）向记者介绍移动机器人产品。 中青报·中青网记者 李峥苨/摄

距深圳不到30公里的东莞松山湖片区，正成为高科技创业的新高地。这里不仅有中国散裂中子源这样的大科学装置，还有松山湖材料实验室这样的新材料研发国家级基地；不仅有华为这样的行业龙头，也有云鲸智能这样的智造新星；不仅有松灵机器人、奇诺动力等渡过创业彷徨期正加足马力迈向新阶段的创业公司，还有很多刚刚上路的创业公司……

这些企业虽创业经历不同、创业时间不同，但共同之处在于，都把大湾区当作创业的出发地。

每一次成功的背后都有艰难的坚守

云鲸智能创始人张峻彬一毕业就踏上了创业路。2015年，他硕士毕业，曾给香港科技大学教授李泽湘的公众号投过简历。当时，李泽湘正在打造松山湖国际机器人产业基地（以下简称“松山湖机器人基地”），张峻彬有幸成为其引入的第一个项目人才。

“李泽湘决定支持我创业的时候，我们团队还没有非常明确的产品方向。”张峻彬和团队在创业初期虽做过捡高尔夫球的机器人、盲人导航仪等项目，却都因技术限制、市场风险大等原因，走过不少弯路。张峻彬坦陈，“创业路上一直与艰难相依相伴。如果说有一点成绩的话，也是得益于这里完善的产业配套和地方支持。”

松山湖机器人基地以市场需求为导向，以培养应用型研发和创业人才为主线，通过连接香港、内地及全球相关高校、研究所、上下游供应链等资源，孵化生力军企业，搭建起完整的机器人生态体系，为创业团队提供全方位支持，从而实现从0到1再到N的创新。

2015年，松山湖机器人基地与东莞理工学院、广东工业大学、香港科技大学合作，共建粤港机器人学院，从大学本科教育开始，培养机器人产业的技术人才。2016年成立的东莞松山湖国际机器人研究院则承担企业化运作的孵化功能，孵化优质创业项目。

松山湖机器人基地对创新的孵化培育，几乎实现了全覆盖：从机器人学院学习理论，到研究院的创业营探索实践项目，随后孵化团队，最终创立公司。该基地全程不仅提供技术支持，还提供包括创业导师、团队建设、供应链及资金等在内的创业资源。

在这样的创业环境中，创业企业的问题很快就能得到解决，创业道路在不断地探索试错中逐步清晰起来。在这里，创业者们经常交流分享大家犯过什么错误、踩过什么坑，“一人犯错，众人得益”。

“企业必须要有容错的魄力，试错是必经之路。”张峻彬表示，正是在不断的试错中，云鲸建立起了核心竞争力。前面尝试的许多项目虽然失败了，但是研发出的导航定位、建筑定位等技术，后来用在了他们的产品“小白鲸”拖扫机器人上。

2020年4月，云鲸智能完成B轮近亿元融资，在之后不到两个月的时间又完成了C轮融资。

学会在困境中突围

松灵机器人公司也经历过一段迷茫期。这是一家制造多型号多性能移动机器人的公司，其利用激光导航和视觉定位技术生产的机器人，可以在室内外完成自主移动和轨迹规划，可以替代人完成巡检、运输和探查工作。该公司创始人魏基栋说，在找到真正的发展方向前，他总是会先预设需求，再开发产品。但往往产品开发出来后，才发现市场相当小众甚至并不存在。

魏基栋正是依赖松山湖机器人基地完整的产业链，迅速调整市场方向，紧跟行业发展趋势，逐渐培养出技术张力，“只有公司掌握的关键技术具备足够强韧的张力，公司才能发展起来”。

现在，松山湖机器人基地已聚集近30个创业团队，涉及工业零部件、装备、系统集成等领域。每个公司都有独特的技术和市场经验。“新团队过来，只要跟这些人吃个饭，问题就能解决一大半。”李泽湘告诉记者。

成熟的湾区产业链融合优势

这几年，湾区年轻人打造新产品的速度比一些发达国家地区的创新区快5-10倍，成本却只有他们的几分之一。在李泽湘看来，这是因为湾区有科研与供应链融合的优势，这为科技创业公司提供了新动能。

松山湖所在的东莞，是大湾区重要的节点城市，曾经因制造业立市，也因制造业兴市。在2019年出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，东莞出现了8次，其将和深圳作为共同的核心城市，打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。

2020年出台的《东莞市建设广东省制造业供给侧结构性改革创新实验区实施方案》提出，到2022年，东莞要培育形成1个产值超万亿元、3-5个产值超千亿元的世界级先进制造业产业集群，构建起支撑制造业高质量发展的现代产业体系，努力从传统“世界工厂”向具有全球影响力和国际竞争力的“先进制造业之都”转变。

从整个创新链条来看，现在，东莞已经初步构建“源头创新、技术创新、成果转化、企业培育”的全链条创新体系，一批批来自全球各地的优秀创新创业者正在松山湖及其周边9镇形成裂变式发展的创业部落，一批年轻的科技创业公司正在大湾区快速成长，争分夺秒地学习创新，期待破茧成蝶。

(责编：赵超、吕骞)