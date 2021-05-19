5月17日，2021世界电信和信息社会日大会在郑州召开，与会人士共同探讨了国内数字化转型发展之路。会上，中国移动智慧家庭运营中心副总经理于蓉蓉，现场发表主题为《迎接数智化转型挑战，共筑全千兆美好生活》的主题演讲。她表示，中国移动将携手产业链伙伴加快推动智慧家庭信息服务高质量发展。

中国移动智慧家庭运营中心副总经理于蓉蓉发表主题演讲。受访者供图

于蓉蓉认为，从消费市场来看，消费人群在不断追求更智能、更美好的消费体验，“数字”正在推动经济绿色复苏，创造更美好的生活。从通信行业来看，传统通信业务市场已经趋于饱和。但新型数据中心、云计算、大数据、信息服务等新兴业务收入正在快速增长。

于蓉蓉表示，今年4月，16部委联合印发的《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》指出，到2025年底，构建比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品；既有住宅和社区配套设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效；初步形成房地产开发、产品研发生产、运营服务等有序发展的数字家庭产业生态；健康、教育、娱乐、医疗、健身、智慧广电及其他数字家庭生活服务系统较为完善。因此，网联化、数字化、智能化的家庭信息服务解决方案是未来发展主要趋势。

于蓉蓉介绍，中国移动在智慧家庭领域不断改革发力，为消费者提供丰富产品与“心级服务”。通过加大基础设施投资建设力度全力建设好信息“高速”，推进千兆5G、千兆宽带与千兆Wi-Fi同步发展，重点小区的千兆网络接入覆盖能力建设等方式，提速升级“三张网”，进一步夯实智慧家庭数智化转型基础。同时，通过高质量信息服务供给运营好信息“高铁”，积极拓展业务领域，探索场景化应用。重点围绕娱乐、安防、教育、健康等场景，不断丰富家庭信息化产品供给，并以提升消费者满意度为目标，构建面向家庭场景的一体化服务交付能力，为用户提供便捷、智能的“心级服务”。

对于中国移动的数智化转型成效，于蓉蓉以全光WiFi、健康养老、平安乡村三个产品为例进行了介绍：为实现全屋超千兆Wi-Fi覆盖和高品质业务承载，中国移动将光纤从入户，延伸至房间，为家庭用户提供更便捷、更智能的家庭网络服务。目前已在7省开展了产品推广。随着中国老年人口规模迅速扩大，健康养老问题已引发社会广泛关注。中国移动整合移动自有特色服务，融合生态伙伴的优质硬件及服务资源，以智能设备适老化改造为切入点，提供涵盖健康监测、养老服务、在线娱乐等一体化的健康养老解决方案。为推进平安乡村工程，联合构建家庭安防数字信息化服务体系，打造了助政府、助村委、助村民的“平安三助”。

此外，于蓉蓉还提出，当前，深化产业链的合作已成为行业共识。中国移动积极携手生态伙伴深耕智慧家庭场景，推动方案共创与落地，共筑全千兆美好生活。自2016年，联合小米、海尔等33家企业发起成立中国移动智慧家庭合作联盟，截至2020年底，硬件伙伴超800家，内容伙伴超200家；共同发布10余份白皮书，共建产业标准超20项；组织市场营销活动20余场；生态创新产品超1200款。

她还表示，未来中国移动会根据家庭用户的细分场景需求，携手产业链合作伙伴，从前期的方向共商、研发协同、技术创新，到后期的场景孵化、品牌营销、渠道拓展，和家亲一站式赋能平台为生态伙伴提供技术、业务与服务全方位的赋能服务，实现了生态价值的闭环。在创新实践中基于需求的升级不断调整优化，激发出了强大的生态活力，形成了健康有效的生态价值循环链。

(责编：董童、李源)