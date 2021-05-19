卢志坚 张梅娟 宗申

原标题：违法架设“猫池”为诈骗提供网络通道

购买大量手机卡，违法架设“猫池”为境外电信网络诈骗团伙提供通道，仅12天就诈骗18人170余万元。日前，江苏省连云港市海州区检察院依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕孙某某等4名犯罪嫌疑人。

今年3月6日，家住重庆的宋先生接到一个自称是蚂蚁金融客服的陌生男子电话，对方表示，因宋先生在大学期间开通了支付宝借呗账户，现需要将该借呗账户注销，否则会影响征信。宋先生随后便被拉进一个名为“银监会”的QQ群。群中有一个自称支付宝注销部门的人告诉宋先生，他需要按照借呗的最大额度借钱并转到相应银行卡上，这样不仅可以注销借呗，还会给宋先生出具结清证明。

被骗子话术忽悠住的宋先生按照提示从自己的借呗借钱并向对方转账1.4万余元。此时，对方却声称系统出了问题，宋先生还需向另一个银行账户转钱，对方声称，这个转账只是形式，卡内余额并不会真被转走。宋先生又按照提示转账2万余元，但刚输入完银行密码，钱就被转走了，他这才察觉到有问题，赶紧报警。

3月9日，连云港市公安局海州分局根据反诈中心提供的线索开展侦查，一起通过违法架设“猫池”设备为境外电信网络诈骗团伙提供通讯服务的诈骗案件被侦破。4月8日，公安机关以孙某某等人涉嫌诈骗罪提请海州区检察院审查逮捕，宋先生就是这起电信网络诈骗案件的被害者之一。

据承办检察官田玉琼介绍，“猫池”是一种网络通信设备，能将传统电话信号转化为网络信号，具有批量通话、群发短信、远程控制、卡机分离等功能，不同型号的“猫池”设备上可插8个、16个甚至更多电话卡。本来是方便单位、公司通讯的一种设备，但现在越来越多的“猫池”设备成为了诈骗团伙实施犯罪的重要工具。

那么，骗子是如何联系上宋先生的呢？今年2月下旬，孙某某在某聊天群里认识了做“猫池”设备的小方。他得知，一个“猫池”设备价格6000多元，一个设备上1个卡槽通道1小时可以获利1800元，虽然知道架设“猫池”设备是用来为境外电信网络诈骗分子提供通道，但孙某某仍果断从小方那里购买了一台具有8个卡槽通道的“猫池”设备。到货后，小方将孙某某拉进群，并安排技术人员指导孙某某搭建“猫池”设备和局域网，之后技术人员通过远程控制该设备。此后，为了寻找信号稳定又隐蔽的地方，孙某某先后到连云港市多家酒店及山东省日照市等地违法架设“猫池”。而境外的诈骗团伙，则通过“猫池”设备远程联系被害人进行电信诈骗，宋先生就是这样被骗子“选中”的。

因“猫池”设备需要大量电话卡，孙某某还安排自己的朋友王某、王某某、朱某某以每张卡200元至300元的价格购买多张手机卡，为诈骗提供方便。

经审查，今年2月26日至3月9日，孙某某等人共计通过“猫池”设备使用20余张手机卡，为涉及广东、云南、重庆等地多起网络电信诈骗案件提供通道，孙某某等4人合计获利5万余元，致18名被害人被骗170余万元。

目前，该案正在进一步侦查中。

(责编：赵超、吕骞)