张骁、郭方达、高博

原标题：劲！京津冀首季经济关键字

今年一季度，北京、天津、河北地区生产总值同比分别增长17.1%、15.9%、15.1%，实现稳健开局，三地携手在优化投资、激活市场、协同布局方面施策施力，推动京津冀协同发展战略向纵深推进，夯实经济可持续发展后劲。

够劲：优化投资聚焦实体经济

一批批新冠疫苗从北京科兴中维公司和国药中生北京公司下线，火速运抵接种一线。今年一季度，两家疫苗公司贡献了约八成的全国新冠疫苗产量，不仅为构建全民“免疫长城”发挥重要作用，更成为带动北京工业增长的“爆点”，拉动规模以上工业增加值增长13.8个百分点。

记者了解到，北京全力支持疫苗研制生产，尤其是在科兴中维公司疫苗研制最艰难的起步阶段，北京市有关部门一周内完成应急立项和经费下达，大大坚定企业研发信心。

“面对疫情冲击，北京市引导、鼓励企业优化投资，大力推进疫苗研发和厂房建设，国药中生北京所仅用60天便建成P3高级别生产车间。”北京市发改委相关负责人介绍，今年两家公司三期车间建成投产后，年产能将提升至近40亿剂。

实体经济是我国经济发展的根基命脉所在。一季度，北京着力强化高端实体产业引领作用，高技术产业和战略性新兴产业增加值同比分别增长23.8%和25.3%；天津规模以上工业增加值同比增长30.3%，新能源汽车增长4倍；河北40个工业行业大类中，35个行业生产实现正增长……

抓好“白菜心”工程，瞄准“卡脖子”技术，实现从“制造”到“智造”的发展蝶变，已经成为三地高质量发展共识。

给劲：创新驱动激发市场活力

从打破国外垄断，到应用5G、互联网技术赋能企业，沃德传动（天津）股份有限公司聚焦工业传动装置，研发生产多款减速机，广泛应用于煤炭、电力、钢铁、化工等行业。

如今，企业又打造设备智能健康管理云平台。“云平台通过传感器‘听诊’企业设备运行情况，科学研判设备何时需要强化运维和大修，大大提高了企业生产和管理效能。”沃德传动常务副总经理胡彬说。

推动创新发展，政府和企业“劲往一处使”。北京经济技术开发区一口气推出14条“真金白银”政策促创新，对企业研发投入增长部分给予20%的奖励，对引领产业发展或取得颠覆性突破的项目给予研发投入50%的资金支持……

天津滨海新区推出高质量发展专项资金，设立滨海产业基金，就生物医药等重点战略性新兴产业给予定向支持；河北省邯郸市探索改进审批流程，实现企业设立登记、公章刻制、银行开户等一窗受理、并联审批。

政府精准施策、企业专注研发、市场预期向好。一季度，天津企业景气调查数据显示，规模以上工业企业对本行业一季度生产运行持肯定态度的占比达95.8%，对二季度走势持肯定态度的占比继续提升，体现出市场信心不断增强。

后劲：协同布局夯实发展根基

在雄安新区这片热土上，18万余名建设者在300多个工地上昼夜奋战，未来之城壮美画卷徐徐展开。

中国雄安集团基础建设公司总经理助理李鹏飞说，启动区作为雄安新区率先建设区域，承担展现新区雏形重任。现在，启动区地下管廊与地上交通路网、基础设施正同步规划、分步实施，完工后，这片区域将更好承载北京疏解项目落地。

疏解北京非首都功能，是京津冀协同发展的关键，也是增强三地经济可持续发展后劲的重要举措。

在日前举行的北京与河北廊坊“北三县”项目推介洽谈会上，两地现场签约39个项目，意向投资金额约247亿元。2019年以来，两地已累计签约项目120余个，总投资额达800亿元。

天津市滨海新区是承接北京疏解非首都功能的主要地区之一，正精准对接北京优质资源。今年一季度，滨海新区与央企对接100多次，承接引进北京项目301个，协议投资额超过641亿元。

人缘相亲、地域一体、文化一脉……人口1亿多、土地面积21.6万平方公里的京津冀地区，正在打造国家经济重要增长极的道路上携手前行。

(责编：赵超、吕骞)