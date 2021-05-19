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你从哪买基金？一起看看公募基金销售哪家强

刘慧
2021年05月19日08:30 | 来源：新华社
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原标题：你从哪买基金？一起看看公募基金销售哪家强

　　近日，中国基金业协会发布了一份榜单，引发了投资者关注。这份榜单不仅首次公布了近年来各渠道公募基金销售保有规模占比，还披露了今年一季度的公募基金销售机构销售保有规模“百强”。

　　从非货币市场公募基金保有规模看，蚂蚁基金、招商银行和工商银行位列前三，保有规模分别为8901亿元、7079亿元、5366亿元。

　　如果看去年以来热度走高的“股票+混合公募基金”保有规模排名，前三名仍然是上述三家，不过位次有一点不同。招商银行成为第一，招商银行、蚂蚁基金和工商银行的保有规模分别为6711亿元、5719亿元、4992亿元。

　　继续看“股票+混合公募基金”保有规模排名，建设银行、天天基金、中国银行、交通银行、农业银行、浦发银行、民生银行位列前十名内。

　　梳理这份“百强”名单，从上榜家数来看，券商占据40多个席位，银行上榜30多家，独立基金销售机构及其他占据了20多家。但从“股票+混合公募基金”保有规模来看，银行系统的公募基金销量牢牢占据着大半，独立销售机构的销量超过20%，而券商类机构虽然上榜家数最多，但销售保有规模占比在16%左右。

　　业内人士分析，由于银行在理财领域积累的客户优势明显，所以不少中老年客户倾向于通过银行购买基金，并且客户平均投资规模相对较高。但随着越来越多年轻人下场“养基”，以互联网平台为代表的独立基金销售机构销量增长迅猛。

　　这也得到了中国基金业协会数据的支撑。近年来各渠道公募基金销售保有规模占比的变化显示，自2015年至2019年，银行、券商、基金公司直销、独立基金销售机构占比均有不同程度的变化。其中，银行、券商和基金公司直销的保有规模占比出现下降态势，而独立基金销售机构占比大幅增长。

　　具体看，银行销售保有规模占比波动不大，2015年为25.22%，2019年为23.59%；券商占比从10.01%降至7.59%，基金公司直销占比从61.9%降至57.29%。而独立基金销售机构的保有规模则大比例上升，从2015年的2.14%提升至2019年的11.03%。

　　银河证券基金研究中心负责人胡立峰认为，中国基金业协会公布基金销售机构权益基金（股票基金+混合基金）保有规模“百强”名单，传递出大力发展权益基金的明确信号。

　　不少专家认为，公布保有规模“百强”，对引导行业关注持续营销，保护投资者长期利益，抑制“赎旧买新”，促进行业内形成良性竞争有积极意义。

(责编：赵超、吕骞)

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