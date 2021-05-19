陶凤 王晨婷

原标题：营商环境评价藏排名“猫腻” 斩断利益链成关键

营商环境是市场经济的培育之土。近年来，各地纷纷将优化营商环境作为高质量发展的途径。但近期，有部分城市反映，以“国家”“中国”名义发布的营商环境评价排名数量众多，还有的借“排名”“颁奖”等收取费用，严重影响了正常工作。5月18日，国家发改委新闻发言人金贤东在发布会上表示，国家发改委将会同有关方面进行查处，坚决斩断营商环境评价背后的利益链条，严格禁止借开展营商环境评价之机，向地方政府、市场主体收取参会费、培训费。

滋生乱收费土壤

金贤东谈到，当前社会上以“国家”“中国”名义发布的营商环境评价排名数量众多，相关评价大多属于学术研究，采用的指标体系、评价方法、数据来源等与通行做法存在较大差异。北京商报记者搜索发现，以营商环境为名的各类榜单不在少数。各地方在宣传中，也倾向于选用自身排名较高的榜单或单项。

“营商环境是驱动经济的重要抓手，随着我国对营商环境的日趋重视，各地方对营商环境的重视程度也日益剧增，但随着国家发改委营商环境评价排名的公布，有一些营商环境相对比较差的地方，就会采用不同的方法和特殊手段，尽快让营商环境排名靠前。这也就给营商环境排名乱收费提供了土壤。”北大纵横管理咨询集团营商环境研究专家孙连才告诉北京商报记者。

金贤东表示，一方面，国家发改委将强化源头管理。对于没有得到国家认可、授权，或仍处于学术研究、理论探索阶段的营商环境评价，组织开展评价的相关主体应明确研究属性、规范相关表述，避免对社会公众和市场主体产生误导。

另一方面，国家发改委将会同有关方面进行查处，坚决斩断营商环境评价背后的“利益链条”，严格禁止借开展营商环境评价之机，向地方政府、市场主体收取参会费、培训费，严格禁止以提升名次、颁发奖项为名，向地方政府、市场主体收取“好处费”“赞助费”。

“不同的研究机构、经济组织和中介开展营商环境评价与排名本身无可厚非，各家的指标体系、侧重点不同，但是假借排名收费需要严厉打击，它造成的直接后果是个各地方通过特殊手段排名靠前，而不是实实在在的，通过营商环境优化措施提高排名。这损害的是区域经济健康良性发展，损害的是市场主体实际的营商环境改善，进而损害了营商环境作为驱动经济的政策抓手这一工具。”孙连才认为。

警惕一刀切

我国营商环境评价体系建立始于2018年前后。但实际上，在这之前已有不少学术机构、团队等关注营商环境。如《中国分省企业经营环境指数》在2011年、2013年、2017年分别出版过3个年份的报告，为中国经济改革研究基金会课题，由国民经济研究所完成，著名经济学家王小鲁、樊纲等人编写。

北京商报记者了解到，该指数从政策公开公平公正、行政干预和政府廉洁效率、企业经营的法治环境、企业税费负担、金融服务和融资成本等8个方面衡量企业经营环境，并且通过长期搜集的数据，获悉近年来各地营商环境的发展趋势。

“这个指标的持续时间是很长的，也形成了很强的社会公信力。实际上，国内高质量的营商环境报告和评估也不少，不能一竿子把民间评估打死。”赛意企业研究所研究部主任唐大杰告诉北京商报记者。

对于部分营商环境报告可能通过排名获取利益，唐大杰认为：“营商环境评比主要的受益对象就是国内的市场主体。市场主体可以根据各地营商环境情况，选择自己的投资策略。一般的商业主体没有必要付费给做报告的；部分地方政府出钱操纵的可能性也较低，因为排名出来后，有受益方也会有利益受损方，各地政府之间的博弈难度大，因此暗箱操作的可能性也不是很大。”

(责编：赵超、吕骞)