石飞月

原标题：卷土重来的乐视手机还能分到那杯羹吗

继乐视超级电视回归后，5月18日，乐视宣布“超级手机重生”，将于三季度推出手机新品，重新进军手机市场。在2015-2016年的辉煌时期，乐视手机曾凭着高性价比飞快崛起，并创下当时新晋品牌的销量纪录，但此后随着乐视系的资金链出现问题，乐视手机遭受重创，逐渐销声匿迹。有关专家认为，现在手机市场正在5G换新期，也给中小品牌创造了一些突围机会，但乐视手机在市场上消失许久，过去的负面声誉还未完全消散，能否打破现有格局还未可知。

三季度推出

发布会上，乐视并未发布手机新品，只剧透了一款乐视超级手机，并表示手机和电视是乐视智能生态的核心，将在今年三季度推出乐视超级手机。

此次，乐视带来了包括智能音箱、智能手表、智能门锁、蓝牙耳机、智能牙刷、超级充电宝、显示器、油烟机、燃气灶、热水器等近60款生态产品。乐视智能生态执行副总裁李晓伟透露，未来乐视的智能生态产品还会有白色家电、宠物家电、生活家电等。

关于新的乐视智能生态，乐融致新CEO张巍对北京商报记者表示，只是过去生态的一小部分，是对乐视电视的深耕和升级，“相当于扩大了一圈”。而对于未来，因为乐视背负着沉重的历史包袱，现在生存是第一位的，不方便设定目标，要一步一步往前走。

张巍说，乐视网目前在法律上拥有乐融致新的一部分股份，但乐视网和乐融致新两家独立的公司有各自的体系内容。乐融致新未来还会有资本层面的动作，但现在不便披露。

这次发布会还有一个小插曲，在此前的邀请函上，乐视写下了“我回来了！”几个大字，并配了一个人招手的剪影图。因为这个剪影形似乐视创始人贾跃亭，当时有不少人猜测：“难道是贾跃亭回来了？”在发布会上，乐视方面回应称，“我回来了”表示“向过去致敬，向未来问好”。为避免误解，发布时“一人”剪影已替换为“三人”剪影。

2016年，贾跃亭将乐视未来的道路，划为“乐视七大生态”，即手机、内容、超级电视、乐视云、体育、汽车和金融。随着乐视陷入危机，手机、体育和金融已退出历史舞台。

短暂的辉煌

虽说销声匿迹已久，乐视手机还是有过短暂辉煌的。

2015年4月14日，乐视在北京和硅谷同步首发双旗舰系列三款产品：乐视超级手机1、乐视超级手机1 Pro和乐视超级手机Max，分别定位为高中低三个档次，从此在国产手机品牌中崭露头角。

公平说来，即便作为较低端的版本，乐视超级手机1的硬件配置在当时也是不错的。联发科最新的旗舰级芯片helio X10、拥有全新八核Cortex A53架构、3GB RAM+至少16GB机身存储、5.5英寸1080p全高清屏、1300万像素后置+500万像素前置等。关键是价格实惠，只要1499元。

正因为性价比高，乐视手机一经发布就遭到“哄抢”，在不到一年的时间内，销售量就已经突破了500万部，截至2016年底，乐视超级手机累计销量突破2000万部，创下当时新晋品牌最快突破2000万部销量的新纪录。

然而，因为资金链断裂的问题，乐视手机的辉煌期没过多久，就走上了下坡路。根据旭日大数据所提供的数据，2017年一季度，乐视手机的全球出货量仅为192万部，同比下降超过50%。2017年8月，有报道称，一名已经从乐视离职的中层员工透露，当时乐视手机“团队名存实亡、八成员工被裁、业务基本停滞、网点不断收缩”。

时间再向后移，到2018年、2019年，尽管官方未发布消息，乐视手机还是逐渐从市场上消失了。有消费者表示，当时已经找不到乐视手机的售后，手机坏了只能换新的。

机遇和挑战

除了受到贾跃亭经营不善、乐视声誉受损的影响，乐视手机的失败与其自身的定位错误也有很大关系。

据悉，乐视手机1S在定价时，由于低估成本，导致定价过低，所以每卖出一部至少要亏100多元；并且在2015年下半年到2016年，乐视在推全球化时，至少超过130万部、销售款大约10个亿的手机发到印度，是没有得到回款的。

如今再次回归手机市场，通信专家马继华认为，手机市场集中度已经很高，小玩家都不太容易，乐视品牌形象受到影响，发展压力很大。

“挑战之处在于，原来的乐视手机债务问题是否会对如今的乐视手机有所拖累，另外新乐视手机的技术和供应链需要重新整合磨合，市场规模和经营利润之间的平衡也不容易掌握。” 产经观察家丁少将说。

不过，丁少将也指出，乐视手机回归，市场机会还是存在的。一方面，华为、荣耀的阶段性萎缩给其他国内品牌带来了发展机遇；另一方面，5G换机潮还没有完全到来，而乐视的品牌基础犹在，在头部品牌集中资源寻求中高端突破的时候，结合汇通达的渠道资源，乐视在性价比市场依然有机会取谋得一席之地。

至于以后要走的路子，鉴于新的乐视电视已经摒弃了过去的价格战，所以乐视手机应该不会再重蹈覆辙采用低价战略。 北京商报记者 石飞月

(责编：赵超、吕骞)