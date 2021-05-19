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工信部揭榜优胜企业亮相世界智能大会

2021年05月19日08:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者毕磊）第五届世界智能大会将于5月20日在天津开幕。本届大会的一大亮点就是通过搭建线上直播互动平台，实现“百网同播，千人同屏，亿人同观”。大会期间，工信部于去年12月公布的“新一代人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位名单”产品成果首度现身梅江会展中心的N馆登录大厅，同时，工信部将专门为揭榜优胜成果举行发布会。

该成果展的指导单位工信部科技司相关负责人介绍，天津（滨海新区）年初正式获批成为国家人工智能创新应用先导区，此次展览遴选出全国14家揭榜优胜企业产品展出，并专门在智能大会期间举行优胜成果发布，目的就是要结合天津（滨海新区）国家人工智能创新应用先导区的地方特色，进一步推动人工智能揭榜优胜成果的应用推广，实现对产业发展的推动、带动作用，协同推进地方政府、先导区、创新企业交流合作，促进我国人工智能产业发展。

“工信部为推动人工智能和实体经济深度融合，加快我国新一代人工智能产业创新发展，历时两年，层层筛选，通过‘揭榜挂帅’机制在全国遴选出101项代表国内最高水平的人工智能技术和成果。”天津市工信局科技处副处长董锡泉接受媒体采访时表示，此次人工智能揭榜优胜成果展主要展示智能制造关键技术装备、智能服务机器人、行业训练资源库、智能语音交互系统、标准测试及知识产权服务平台、智能化网络基础设施、智能安防产品、智能无人机等八大领域的揭榜产品，主要参展企业包括华为、京东物流、海天瑞声、天地伟业、杭州萤石网络等新一代人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位。

(责编：王仁宏、吕骞)

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