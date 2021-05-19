人民网北京5月19日电 （记者毕磊）第五届世界智能大会将于5月20日在天津开幕。记者获悉，本届大会的一大亮点就是通过搭建线上直播互动平台，实现“百网同播，千人同屏，亿人同观”。

届时，在20日上午10:30开始的高峰会中，全球观众可以通过40余家知名网站，领略诺奖和图灵奖得主、中外院士、全球智能科技领域领军企业家等重量级嘉宾的演讲。中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军，图灵奖获得者约翰·霍普克罗夫特（JohnE.Hopcroft），中国电子科技集团有限公司董事长陈肇雄，联想集团董事长兼CEO杨元庆，中欧论坛创始人高大伟（DavidGosset），科大讯飞董事长刘庆峰，中国工程院院士、北京大学教授、鹏城实验室主任高文，诺贝尔经济学奖获得者埃里克·马斯金（EricS.Maskin），中国外文出版发行事业局局长杜占元，中国通用技术集团董事长于旭波，曙光信息产业股份有限公司总裁历军，北京大学新结构经济学研究院教授、院长林毅夫，腾讯集团高级副总裁、首席人才官奚丹，中科寒武纪科技股份有限公司创始人、CEO陈天石，中国工程院院士王坚，360集团创始人、董事长周鸿祎将发表精彩演讲。

同时，18场平行论坛也将进行直播。全球观众可以通过世界智能大会官网（www.wicongress.org） 、H5和小程序等途径观看。

在第五届世界智能大会闭幕式上，世界工程组织联合会主席龚克作为主持人，还将特别邀请“人民科学家”国家荣誉称号获得者、“嫦娥一号”卫星总设计师兼总指挥、我国空间科学与深空探测首席科学家、中国科学院院士叶培建，共同参与闭幕式。

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