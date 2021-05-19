5月17日，在华为中国生态大会2021数字化车企分论坛上，华为云与普华永道中国、中汽数据有限公司联合发布《车企数据资产及业务价值实现白皮书》（以下简称《白皮书》）。基于三方长期以来对汽车行业的洞察与数字化项目实践，白皮书对中国汽车企业数字化创新情况进行全面分析，以领先车企的数字化实践为样板，探讨了车企在数据资产及业务价值实现的途径和建议，助力汽车企业全面加速数字化转型。

《车企数据资产及业务价值实现白皮书》发布仪式。（从左至右依次为：华为云Marketing与生态部部长陈亮，中汽数据副总经理朱向雷，普华永道中国汽车行业主管合伙人金军）

目前，智慧出行、消费年轻化、客户需求升级，加速了中国车企创新转型的步伐，再加上云计算、大数据、无人驾驶、人工智能等新兴技术快速普及，国家对智能服务产业的发展也持续进行积极引导，汽车产业正在向数字化时代挺进，不断向可视化、标准化方向发展。中国车企能否在这样变革中把握住机遇，在战略上结合数字化创新，提高运营管理效率，转型升级，打造新一轮车企核心竞争力，是其能否继续做大做强的关键。

白皮书指出，预计到2021年，数据资产变现将为车企每年增加15%营收。如何告别坐拥“金山银山”不变现，如何让数据不再沉睡，白皮书从汽车行业数据化发展现状、数据资产的诉求与挑战、数据资产价值的对策与展望、车企数据化实践参考等四个维度出发，全面帮助车企挖掘数据价值。白皮书建议提升车企数据规划、数据意识、数据资产化和数据技术等多维度能力，并详细分析了领先车企在数据使能平台建设、数字化营销建设、数据资产管理的真实业务实践，为车企加速决策和运营效率的提升，构建更加丰富和开放的生态提供建设性的参考。

据介绍，当天，普华永道中国携手华为共同签署“同舟共济伙伴合作协议”，双方将进一步深化云领域合作，联合为金融、传统制造和汽车行业企业提供包括数字化战略及规划、数字化业务设计、应用开发与实施落地，以及运营变革领域的优质端到端服务；同时，双方还将共同构建全面的云产品及数字化生态系，满足云用户快速上云和快速开展业务的诉求。

(责编：李源、董童)