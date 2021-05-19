人民网北京5月19日电 （记者毕磊）2021年一季度，我国经济和社会保持了平稳的健康发展，居民收入持续增长，而国内家电市场也呈现出持续恢复的趋势。根据《2021年中国家电行业一季度报告》显示，2021年一季度我国国内家电市场整体零售额为1642亿元，同比增长40.1%；与去年同期相比，主要品类销售数据均有所回升。

全国家用电器工业信息中心执行副主任吴海涛告诉记者，农村下沉市场的潜力与消费升级红利的释放，已经成为家电市场增长的两大主要动力。在消费升级红利的持续释放下，产业升级步伐加快，家电厂家在产品上“推高卖优”，加强高端化、套系化升级，推动行业持续发展。

海关总署数据显示，今年1-3月家用电器出口总额为1479.4亿元（人民币值），同比增长63.4%，中国作为世界家电生产中心的地位进一步巩固。吴海涛表示，家电出口的亮眼表现主要与疫情带来的海外需求增长以及部分海外生产订单回流有关。此外，中国家电企业积极开拓东盟等新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等，都对中国家电出口形成支撑。

据记者了解，2021年一季度，家电行业迎来销售旺季。据全国家用电器工业信息中心数据，一季度线上家电整体销售规模为769.1亿元，同比增长32.5%。线下延续了去年四季度以来的回升势头，市场规模同比增长47.4%，实现零售额累计达到872.7亿元。相较于线上渠道，线下场景更适合承接家电的消费升级。

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