本报记者 陈 颖

在毗邻深圳河的河套深港科技创新合作区，陈升正在刚装修好的新办公室里和几位香港青年分享在深圳的创业经验。

“我是和这片热土一起成长起来的！”陈升是港湾创新（深圳）技术有限公司首席执行官，他们公司是最早一批进驻深圳前海的香港青年团队。

2018年10月24日，习近平总书记来到深圳前海考察。在深港青年梦工场，习近平总书记亲切看望陈升等5位来自香港的创业青年代表，并同他们谈创业、谈梦想。

回忆起当时的场景，陈升至今仍难掩激动，“习近平总书记特别关心我们这些创业的年轻人，总书记说，梦工场是圆梦的地方。这句话让我们在场的每个年轻人都心潮澎湃”。

陈升的“寻梦”之旅也缘起于习近平总书记的一次重要讲话。“2012年，习近平总书记考察前海并发表重要讲话，香港社会非常关注。一时间‘前海’成了我们同事间谈论的热词，也在我心里埋下了种子。”那一年，陈升和朋友开办了一家人力资源培训顾问公司，频繁来往深圳、香港。渐渐地，深圳成为他停留时间最长的城市。在这里，陈升看到了电子支付以及整个互联网生态发展，深深感觉到未来将有很多机会。

2014年秋，他们在深圳开设分公司。其后他们通过了香港青年协会的面试，被推荐入驻当时刚刚开园的前海深港青年梦工场，成为首批来到前海创业的香港青年团队。

“这是一片可以‘做梦’的创业沃土。”陈升说，这里不仅有“港人、港味、港服务”的独特环境，还有各种创业讲堂、座谈会，为初创企业提供全方位咨询。

“总书记对我们说过，前海的模式是可行的，要研究出一批可复制可推广的经验，向全国推广。今天回想起来，总书记的重要讲话就是一节生动的国情课，帮我们找到发展的定位、方向和方法。”陈升说，“我想把我的创业经验介绍给更多的香港青年，希望可以给香港青年在事业发展上多一个选择。”陈升已帮助引进超过300个香港团队来深圳创业。

“整个大湾区就是我的家，我觉得这可能是未来大湾区生活的一种常态。”如今，陈升把学习和科研放在香港，把商业网络拓展放在深圳，“希望香港青年除了‘创’以外，也能多多‘融’，寻求与内地人才合作共赢的发展模式，积极融入国家发展大局。”

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 01 版）

(责编：赵超、吕骞)