钟 于

立夏已过，不少地区已感受到夏天的“热情”，空调承载着许多人“清凉一夏”的愿望。小小空调，不只关系你我的凉热，也关乎整个地球的冷暖。据联合国环境规划署分析，全球供热和制冷的能耗约占全部建筑物能耗的50%。在全球制冷需求不断增长和应对气候变化的背景下，如何更绿色高效，已经成为制冷行业无法回避的现实考题。

力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策，也是我国向世界作出的庄严承诺。习近平总书记强调：“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”。这不仅表明我国保护环境、共同应对气候变化的决心，也推动各行各业低碳转型明确时间表、谋划路线图。

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期。对于众多能耗领域来说，这意味着不仅要从供给端加大清洁能源的供给，也要从使用端改变用能方式、提高用能效率。数据显示，作为电力行业的“能耗大户”，我国制冷用电量占全社会用电量15%以上，大中城市空调用电负荷约占夏季高峰负荷的60%。制造行业的低碳转型，势在必行，更大有可为。

制造行业要为“碳达峰”“碳中和”目标作出贡献，很大程度上取决于科技水平的提高和进步，尤其是在核心技术上实现创新突破。不久前，在全球制冷技术创新大奖赛上，格力电器与清华大学联合团队研发的“零碳源”空调技术，从全球近百个国家2100多支参赛团队中脱颖而出，实现节能85.7%，在大赛中夺冠。据预测，普及这种空调技术，有潜力在2050年前实现累计全球碳减排达1000亿吨，相当于1160亿棵树100年的碳汇量。可以说，构建清洁低碳安全高效的能源体系，推动绿色低碳技术实现重大突破，加快推广应用减污降碳技术，是走好生态优先、绿色低碳高质量发展道路的题中之义。

应对全球气候变化是各国的共同挑战和责任，中国始终是全球生态文明建设重要参与者、贡献者和引领者。“零碳源”空调技术成果已服务于全球6000多个项目，成为“中国创造”造福全世界的一个生动写照。这也从侧面说明，在应对气候变化、谋求可持续发展的大背景下，谁能抢占节能减排技术的高地，谁就能在世界竞争中占据优势地位。各行各业当为自身的转型升级谋先机，助推“中国创造”走出国门、走向世界，为全球节能减排、绿色转型贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量，更好发挥全球生态文明建设的引领作用。

低碳转型是牵涉供应端和消费端全链条的系统工程，不仅需要各行各业攻坚克难的决心，也需要我们每个人脚踏实地的行动。夏天把空调温度调高一些，尽量购买节能型用品，积极参与义务植树活动……每个人都为地球的“凉热”出一份力，低碳成为新风尚、新潮流，才能与技术革新形成合力。当绿色理念深植人心，必将为绿色发展注入强大动能。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 05 版）

(责编：赵超、吕骞)