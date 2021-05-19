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我国油气管道“长江第一长隧”正式掘进开钻

2021年05月19日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，我国油气管道“长江第一长隧”——中俄东线天然气管道长江盾构穿越工程18日在江苏南通正式掘进开钻。

国家管网集团有关负责人表示，该工程是目前世界油气领域单向盾构掘进距离最长、埋深最深、水压最高、口径最大、施工环境最复杂的油气管道穿江盾构工程。

据介绍，隧道总长度10.226公里，掘进开挖直径为7.95米，隧道内径6.8米，外径7.6米，隧道内将埋设3根1422毫米直径管道，是国内第一个长距离、独头掘进最长的水下隧道。为该工程专项研制的“畅通号”盾构机于2021年3月底下线，4月开始现场组装和调试工作。接下来，“畅通号”盾构机将按照每月450米的速度掘进。

记者了解到，该长江盾构穿越工程是中俄东线天然气管道工程的“咽喉”项目，预计2025年可实现全线贯通。项目竣工后，可顺利把途经东北三省、京津冀地区的俄气送至长三角地区，提高长三角地区天然气的应急保障能力。

值得注意的是，该穿越点位于长江入海口，穿越长江一级航道、锚地、长江大堤、码头等构筑物；该区域也是长江刀鲚水产种质资源保护区，对施工技术和方式提出了更高的要求。

据负责施工的技术人员介绍，在项目建设过程中，采用泥水平衡盾构及弃渣密封船运等环保措施，综合应用迷宫型泥浆池、多级筛分系统、细颗粒离心系统，以实现泥浆不落地、弃渣不漏失，最大程度保护长江自然生态。

(责编：王仁宏、吕骞)

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