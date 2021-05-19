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助力中国企业参与国际竞争 贸易救济专业委员会揭牌

2021年05月19日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者李栋）18日，为推动中国企业按照世贸组织规则全面参与国际合作与竞争，由中国世界贸易组织研究会批准设立的贸易救济专业委员会在京揭牌。

商务部原副部长、中国世界贸易组织研究会会长崇泉表示，2021年是中国加入世贸组织20年，这20年是中国与世界互利共赢的20年，是全球化快速推进的20年，也是全球多边组织取得长足发展的20年。但也要看到，当前单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁，要深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战。在此背景下，世贸组织研究会贸易救济专业委员会的工作更显得非常重要。

据介绍，该专业委员会旨在协助政府和有关方面开展贸易救济相关理论和问题的研究，推动企业参与国际竞争，按国际规则办事，并有效运用国际通行规则维护自身利益，专委会的成立及时且必要。

商务部原副部长张志刚指出，今年是我国开展贸易救济实践的第24年。二十多年来，中国贸易救济制度从无到有、从学习借鉴美欧经验到自成体系，经历了不平凡的发展历程。作为世贸组织中最大的发展中国家，中国为推动世界经济发展和全球治理创新负起了应尽的责任，成为最具建设性的成员。加入世贸组织后，中国多年来对世界经济增长的平均贡献率大约30%，中国经济发展的成果也惠及其他世贸成员。

与会嘉宾均表示，希望贸易救济专委会立足于产业和企业，密切关注国外采取贸易救济等经贸措施的动态，为我国产业企业提供预警服务，加强对国际规则的研究和探讨，为维护我国的经济安全和产业安全发挥好承上启下的支撑作用。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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