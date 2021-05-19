第二十二届 SIAL China中国国际食品和饮料展览会开幕式现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网上海5月19日电 （记者孙博洋）18日，第二十二届 SIAL China中国国际食品和饮料展览会在上海浦东新国际博览中心开幕。据主办方介绍，本届博览会吸引了超过4500家来自世界各地的展商，超30万件展品在展会上亮相。

据了解，本届展会展览面积达到18万平方米，展品覆盖饮料，乳制品，休闲食品，方便食品，粮油果蔬，调味品等21大品类。值得注意的是，今年展会国际展览面积是去年的3倍，国际展商的参与度大幅的提升，展会吸引了来自法国、阿根廷、爱尔兰、爱沙尼亚、巴西、比利时、波兰、加拿大等38个国际展团参展，欧盟继2018年后，再次成为本届SIAL China国际食品展的荣誉主宾地区。

俄罗斯展商正在洽谈业务。人民网记者 孙博洋摄

记者了解到，本届展会还特设了中欧地理标志产品展示区，首批《中欧地理标志协定》产品在SIAL China国际食品展现场进行了集中亮相。主办方表示，此举促进了中欧贸易交流和往来，有助于食品行业全球一体化发展。

据国家统计局发布数据显示，2021年前4个月，社会消费品零售总额138373亿元，同比增长29.6%。而麦肯锡在《中国消费者报告2021》中提到，中国消费者对经济复苏最有信心，净乐观度稳定在50％左右，而美国约为22％，这与弥漫于欧洲、澳大利亚、日本的悲观情绪形成了鲜明对比。庞大并且仍在快速增长的中国消费市场，备受国际食品厂商关注。

全球知名“人造肉”公司展台前观众在品尝试吃。人民网记者 孙博洋摄

主办方表示，“全球大平台、中国大市场、数智化赋能、思想新高地”是SIAL China国际食品展四大核心价值。同时也将不断突出展会的国际化特质，在世界范围内提升中国食品企业的全球竞争力，并紧跟国内国际双循环相互促进的新发展格局为中国本土企业及买家提供最具价值的国际贸易平台，更加顺畅的“买全球 卖全球”。

据悉，本届展会现场还推出了包括全球新零售峰会、国际乳业合作论坛、国际肉类大会、食品供应链论坛、食品投融资峰会、电商平台招商大会、中国餐饮新风潮论坛、营养健康食品新风潮论坛、进口食品峰会以及IP授权论坛在内的10个主题论坛及多场活动，通过全球食品业内专业人士观点的碰撞和交流，解码全球食品饮料产业链发展趋势，为食品饮料行业带来全产业链的新思考，借此推动中国食品饮料行业全球化发展。

在国际乳业合作论坛论坛上，SIAL CHINA 副总经理 张志英表示，SIAL China一直努力做到与时代共频，凭借主办方法国高美爱博遍布世界的数据资源以及扎根中国22年的优势，累计吸引了全球70多个国家和地区近4万家企业参展；专业观众来自全球100多个国家和地区，观展总人数超过100万。

主办方介绍到，本届展会共设立了休闲食品、综合进口食品、肉类及冷冻食品、方便食品与粮油及调味料、绿色农业、高端饮品及乳制品、功能性健康食品在内的7大主题馆，满足了全球参展企业更具个性化的需求。

某展商展台上主播正在直播带货。人民网记者 孙博洋摄

主办方预计，本届展会将吸引超过12万名专业人士到场观展洽谈，涵盖全球电商平台、国内外零售商、冷链物流行业、餐饮服务行业以及国内食品批发市场等领域。

据悉，SIAL China国际食品展还联合多家知名专业机构，首次发布了《2021食品饮料新消费增长白皮书》。白皮书对全球多个国家，在时代特征、饮食习惯、消费需求、消费主体、消费场景、消费品类等多个维度进行深度剖析，给行业从业者提供了极具价值的信息。

同时，在展会上，第十七届SIAL 创新大赛将同期举行，本届大赛共吸引了来自全球的300多个产品参赛。主办方表示，创新已经成为食品饮料行业发展的“原动力”，而大赛已被业内看作为食品发展领域创新性的风向标。

主办方还透露，SIAL China South华南国际食品和饮料展览会将于今年10月28日至30日在深圳举办。

(责编：王仁宏、吕骞)