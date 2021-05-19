钟源

随着行业严监管政策的加码，我国信托发行整体呈现收缩态势。用益信托最新数据显示，截至5月18日记者发稿时止，今年我国68家信托公司，共发行10916只9643.2亿元的集合信托产品，相较于去年同期的12774只11483.2亿元的规模，在发行只数上和融资金额上都有明显下滑。其中刚刚过去的4月份，仅仅发行2041.07亿元的集合信托产品，同比减少了29.1%。

对于4月集合信托产品发行市场降温，用益信托研究员喻智认为，一方面是高基数带来的影响，3月发行成立有所增长之后，4月集合信托产品发行和成立规模的自然下滑；另一方面是监管趋严的影响，部分投资类业务收紧的原因。他认为，延续2020年以来融资类信托压降的政策，叠加一季度集中出台的针对假“投资类”信托业务的收紧，融资类信托业务目前仍是监管部门重点关注的业务领域，尤其是房地产类业务。在监管的重压之下，集合信托产品市场短期内仍有较大的下行压力。

信托发行滑坡其中一个重要原因是房企信托融资渠道的不断降温。用益信托统计数据显示，今年以来，全行业房地产信托产品共发行1927只，规模总计2377.3亿元，而去年同期则是2807只，3038.4亿元的规模，在发行只数上锐减了31.4%，而在融资额度上也下降了21.8%。

对于今年以来房地产信托发行只数和发行额度“双降”的现状，喻智认为，在监管层56号文打假“投资类”信托后，以房地产为主要资金投向的融资类信托继续受到抑制。目前最为显著的就是投资永续债形式的房地产信托产品大幅下滑。对此，中国信登指出，新成立融资类信托产品规模的下降，体现了行业积极遵行监管要求，持续“压通道、控地产”的监管政策执行力度。

“信托公司遵循‘两压一降’的监管导向，持续控增速、调结构。调整结果符合预期。尤其在房地产信托方面，对假投资、真融资的房地产类信托的控制起到了釜底抽薪的功效。”对此，北京某信托公司资深人士向《经济参考报》记者坦言，受限于额度和房企的“三道红线”等政策，未来他并不看好房企信托融资。

值得一提的是，在房地产信托发行规模大“瘦身”的同时，其预期收益率也有小幅下滑。用益信托网数据显示，今年以来发行的1927只房地产信托产品的平均年收益率为7.28%，平均期限1.66年；而去年同期则为8.04%和1.62年。

(责编：王震、吕骞)