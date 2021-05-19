秦辰 王淑娟

原标题：民生银行遭遇“变形记”

民生银行（600016）除了2020年净利润大跌36%外，又遭到华夏人寿拟清仓抛售的“刺激”，近期其股价应声“一泻千里”，创下近7年来新低。

有人称这是民生银行“变形记”，2011年民生银行时任行长曾说，“银行利润那么高，我们有时候都不好意思公布”。而今，民生银行净利却首度负增长，交出了史上最差业绩。

5月6日，民生银行发布《中国民生银行关于上海证券交易所监管工作函的回复公告》，对信贷资产问题、金融投资资产问题和经营业绩问题进行了回应。

年报显示，2020年民生银行实现归母净利润343.09亿元，同比减少36.25%；平均总资产收益率和归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率分别为0.51%和6.81%，降幅分别达到41%和45%。这是民生银行年度净利润首次出现负增长。

2020年38家A股上市银行实现归属于母公司股东的净利润为1.69万亿元，同比增长0.69%。在其他银行净利润等指标回稳的趋势下，民生银行交出的成绩单无疑是A股上市银行中的“差生”了。

对此，民生银行的回应称，主要原因之一是加快推进不良资产处置，报告期内信用减值损失929.88亿元，同比增长48.05%。其中，计提贷款减值准备769.90亿元，同比增加26.52%；核销及转出贷款减值准备671.10亿元，同比增加31.77%。报告期末，不良贷款率1.82%，同比增长0.26个百分点。

而对于不良贷款率明显上升的原因，民生银行称，第一、该行坚决落实监管规定，从严执行分类标准。第二、疫情对部分行业和业务的资产质量影响较大。受疫情影响，2020年民生银行对公不良贷款额出现增长，并主要集中在交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业三个受疫情冲击较大的行业。

对此，有投资者并不买账，评论称“疫情不是万能的理由，几十家银行别人怎么没问题？”

实际上，业内人士指出，民生银行的“历史包袱”较重，加大力度暴露不良，或是因为新管理层上任想“轻装上阵”，因此对历史包袱进行集中处理。其实，此前民生银行连续踩中多个债务风险事件，比如康得新造假、辉山乳业资金链断裂、鹿回头旅游区开发公司破产重组、“扇贝经常跑路”的獐子岛……其中仅三亚鹿回头旅游区开发有限公司在民生银行上海分行的贷款余额就超过了20亿元。

去年10月，民生银行完成第八届董监事会换届，迎来了新董事长高迎欣和第八届董事会成员。

一系列“沉疴旧疾”下，民生银行业绩、股价跌势何时能止，不确定性很大。

民生银行的一季报也不被好看。一季报显示，民生银行仍未止住净利润跌势，就连营业收入也开始负增长。

今年前三个月，该行实现归母净利润147.47亿元，同比降幅达11.43%；实现营业收入430.72亿元，同比减少12.69%，成为上市股份行中唯一负增长的银行。

民生银行称，营业收入下降的主要原因是非标投资规模持续压降，导致相关收益同比下降35.38亿元；债券收益率区间震荡，缺乏上年同期债券市场的趋势性交易机会，相关收益同比下降26.86亿元；加之贷款平均收益率同比下降抵消了规模增长的影响。

银行的核心就是经营风险。除了业绩下滑外，民生银行被市场诟病的还有其持续收到的监管大额罚单，透露出其内控不严等经营风险，这或给未来业绩埋下“雷点”。

银保监会数据显示，2020年民生银行共获25张罚单，被罚金额在所有银行中排名第一，高达1.11亿元。其中，2020年9月4日，民生银行接银保监会1.08亿元罚单，成为年内银行最大罚单。此罚单中显示，民生银行涉及违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告等共计30项违法违规行为。

由于业绩不佳，民生银行的股价也不断走低。今年以来，民生银行股价跌幅约10%。

对民生银行股价造成利空的消息还有股东的清仓式减持。近日，民生银行发布公告称，华夏人寿与东方股份、东方有限解除一致行动关系，华夏人寿计划在未来12个月内减持其持有的全部民生银行股份。解除关系前，三家公司合计持有民生银行7.91%的股份，其中，华夏人寿持股比例为4.91%。（秦辰 王淑娟）

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