罗逸姝

原标题：机构一周内调研近600家上市公司 机械设备、电子行业“最热”

随着上市公司年报、季报披露结束，可调研上市公司数量增加，机构调研热情也愈发高涨。同花顺数据显示，近一周（5月11日至5月18日）来，共有589家上市公司接受了来自基金公司、证券公司、私募、险资等机构的648次调研。从行业来看，机械设备、电子、化工行业的上市公司被调研家数最多，均超过了60家，机械设备与电子行业以65家被调研的上市公司居于申万各行业第一；医药、传媒行业紧随其后，被调研的上市公司家数同样居于前五。

就具体公司而言，化工行业上市公司星源材质为近一周来的最热门公司，共获得超百家机构“扎堆”调研，其中过半数为基金公司和证券公司。参与电子行业上市公司晶晨股份调研的机构数也达到了96家，排名各上市公司中的第二。除此之外，上海医药、九阳股份、伊之密等7家公司获得20家以上机构调研；而汉钟精机、珠江啤酒、温氏股份等52家上市公司获得2次及以上的机构调研。

值得注意的是，中小市值上市公司在本周调研榜单上依然占有较大比例。《经济参考报》记者根据同花顺数据统计，截至5月18日收盘，在被调研的589家上市公司中，总市值超过200亿元的上市公司有101家，占比为17%；总市值在100亿元至200亿元之间的上市公司有75家，占比为12.7%，而100亿元以下的中小市值上市公司则有413家，占比超过70%。

此外，陆续披露的上半年业绩预告也促使机构加快了调研步伐。截至记者发稿，在周内接受调研的589家上市公司中，共有60家发布了今年上半年的业绩预告，其中预喜的占绝大部分。同花顺数据显示，在这60家上市公司中，共36家预增，3家略增，11家扭亏，预喜率达到83%。

(责编：王震、吕骞)