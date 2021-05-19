原标题：商家变身"羊毛党" "薅"拼多多补贴510万元被判刑

电商平台拿出真金白银补贴消费者，不料却被个别“精明”的商家盯上，雇佣“刷手”骗取补贴薅平台羊毛。17日，上海市长宁区检察院发布《上海市长宁区2018-2020年诈骗犯罪刑事检察白皮书》(以下简称《白皮书》)，《白皮书》披露了一起拼多多店家“薅”电商平台羊毛510余万不成,最终被判刑的案件。

长宁区检察院介绍，2018年10月起，方某某（系主犯）以上海旭远贸易有限公司名义，在上海寻梦信息技术有限公司运营的电商平台“拼多多”上设立“牧申数码官方旗舰店”。

2019年7月至9月，方某某在其经营的网店参加“拼多多”平台“百亿补贴”活动期间，伙同王某某（系从犯）、母某某（另案处理）分别负责客服与平台对接，并联系刁某某、卢某某、王某某（均已判刑）等十余名“刷手”制造购买苹果牌手机的假象，骗取上海寻梦信息技术有限公司给予店铺的购物补贴款。经审计，方某某、王某某参与骗取补贴款人民币510余万元，因被上海寻梦信息技术有限公司发现而未能得逞。

长宁区检察院于2020年12月9日以涉嫌诈骗罪对方某某、王某某提起公诉。2021年3月12日，长宁区法院采纳指控意见，以诈骗罪判处方某某有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元；以诈骗罪判处王某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。

检察官表示，在企业成立初期或开展新业务期间，为了抢占市场或推广业务，常常会开展“补贴”“红包”等各类优惠活动，这些原本面向消费者或者商户的补贴极易成为诈骗的对象。一些商户采取设立虚假店铺，并通过他人以“刷单”的方式虚构交易事实，套取企业向商户提供的优惠券或奖励，从而骗取补贴，最终将难逃法律制裁。

另外，《白皮书》显示，2018年至2020年，上海市长宁区人民检察院共受理公安机关以诈骗罪移送审查逮捕案件654件1341人，移送审查起诉案件565件1122人，诈骗犯罪高发态势依然较为明显。（于潇）

(责编：董童、李源)