人民网北京5月19日电 （记者孙博洋）以不到全市1.5%土地面积，贡献了全市约15%的经济总量、工业产值、数字经济增加值，集聚了全市50%的世界500强企业、60%的汽车产量，这就是重庆两江新区。目前，两江新区已经成为重庆市经济发展的主战场和主城都市区重要增长极。

重庆两江新区是内陆第一个国家级开发开放新区，是继上海浦东、天津滨海新区之后，在西部大开发第二个十年之际设立的第三个国家级新区。

十年多的开发开放，两江新区发展成效卓著。截至2020年，两江新区全域实现地区生产总值3675亿元，在全国19个国家级新区中排名第4位。

重庆两江新区党工委委员、管委会副主任李顺在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动重庆两江新区云座谈会议上指出，十年多的开发开放，两江新区发展成效卓著。特别是2020年，两江新区抢抓成渝地区双城经济圈建设等战略机遇，统筹推进疫情防控和经济社会发展，GDP增速、工业增加值增速等11项关键指标位列重庆全市第一。

而在今年一季度，两江新区直管区GDP达到 541.8亿元，较前两年平均增长11.1%，GDP总量、两年平均增速、规上工业总产值、增加值、增速、工业投资总量、利用外资总量、高新技术企业总数、新增外企数、新型金融机构总数、跨境电商交易额等10多项主要指标均位居重庆全市第一。

“智慧”是两江新区的别样风景

在谈到两江新区发展思路时，李顺认为，“智慧”是两江新区发展的别样风景。他表示，近年来，两江新区坚持以大数据智能化创新为引领，着力从智能制造、智能产业、智慧场景三方面做靓“智慧之城”名片。

据了解，2020年，两江新区提出要打造智慧城市样板，发挥两江新区国家自主创新示范区、国家双创示范基地、国家海外人才离岸创新创业基地等创新政策叠加优势，强化大数据智能化应用，挖掘大数据商用、政用、民用价值，延伸智慧链条，打通创新链和产业链，促进智能制造、智能产业、智慧城市协同发展。

近年来，两江新区先后出台“1+3”政策文件，即《关于大力发展数字经济加快建设智慧之城的实施意见》和《关于加快新型基础设施建设的实施意见》《支持工业互联网加快发展十条政策》《加快发展线上业态线上服务线上管理的实施意见》。其中明确，两江新区将打造全域一体化智慧城市应用示范。

据了解，作为智慧产业的重要载体，两江新区的两江数字经济产业园注册数字经济企业累计达5600家，已吸纳10万创业大军，数字经济保持30.5%高增长，数字经济规模占重庆全市比重超过1/3。而悦来国际会展城已经连续举办两届智博会，礼嘉智慧公园成为国内外大数据智能化创新的经典案例，全面完成2020年线上智博会主场馆任务，并致力于打造“永不落幕的智博会”。

促进传统产业升级“智慧”提供支撑

据悉，重庆两江新区在不久前成功获批创建全国第四个、西部第一个国家级车联网先导区。

对此，重庆两江新区产业促进局副局长向悦文在接受记者采访时表示，两江新区作为重庆市核心汽车产业基地，拥有众多车企厂商，示范应用场景配置丰富，实体产业基础和数字转型实践为车联网先导区建设和车联网产业发展提供支撑。

向悦文介绍说，目前，两江新区已建成石渝高速双向128公里示范道路、近百公里城市示范道路（含智能网联测试道路），建有礼嘉智慧公园、两江协同创新区、仙桃数据谷等先导示范区域，共安装RSU超过500套、车载OBU超过250个。“两江新区将加大力度推动车联网先导区建设，力争2021年底前，完成新区直管区域车联网基础设施建设；2023年底前，车联网应用覆盖两江新区全域。”他表示。

据了解，重庆两江新区拥有中国首条针对单一国家、点对点的国际数据专用通道—中新（重庆）国际互联网数据专用通道，拥有西部唯一的国家工业互联网标识解析顶级节点，是中国西部重要的云计算中心，智能产业发展水平位居中国第一方阵

对于未来两江新区如何打造“智慧之城”名片，李顺认为：

一是高水平推进智能制造，形成具有国际竞争力的先进制造业产业集群。

二是高质量发展智能产业，加快建设中国数字经济创新发展试验区和新一代人工智能创新发展试验区核心区。

三是高标准构建智慧场景，大力建设智慧社区、智慧商贸、智慧交通等智慧场景，让城市更聪明一些、更智慧一些。精心打造的礼嘉智慧公园成为中国首个展示智慧场景应用的智慧公园，成为“永不落幕的智慧舞台”。

(责编：王仁宏、吕骞)