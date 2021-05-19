人民网北京5月19日电 （记者孙博洋）在百年未有之大变局下，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。实现“十四五”规划和2035年远景目标，仍然需要坚定不移扩大开放，继续推动形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，而国家级新区肩负着对外开放排头兵的重任。

重庆两江新区因位于长江以北、嘉陵江以东而得名，是国务院批复设立的中国第三个、内陆第一个国家级开发开放新区。

重庆两江新区党工委委员、管委会副主任李顺在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动重庆两江新区云座谈会议上指出，两江新区成立10年多以来，开发开放取得重要进展，经济综合实力明显增强，开放能级不断提升，开放型经济发展走在前列。

据重庆两江新区自贸办综合统筹部部长成竹介绍，2020年，两江新区实际利用外资32.6亿美元，规模占重庆全市三分之一；全年新增外资企业79家，增长25%；外贸进出口额逆势增长16%，与“一带一路”沿线国家贸易额增长21%。“今年一季度，两江新区外贸进出口额完成649亿元，同比增长75%；实际利用外资增长9%，多个开放指标实现‘开门红’。”他说。

开放是两江新区的文化基因

古有明朝重臣蹇义推动郑和下西洋，今有重庆的“开放窗口”——保税港区，“买全球、卖全球”。李顺告诉记者，两江新区处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，是重庆自贸试验区的核心区，是中新（重庆）战略互联互通示范项目的核心区，多个国际大通道在此交汇，拥有内陆功能最齐全的港口、铁路、航空、信息等枢纽。“两江新区具有承东启西、连接南北、通江达海的优势，东西南北空五大通道直达全球，水运、铁路、公路、航空以及大数据五港交汇、货通天下。”李顺说。

从地理位置上看，从重庆两江新区向西，通过中欧班列（渝新欧）联通中国西北及中亚、欧洲；向南，通过国际陆海贸易新通道，联通东盟、南亚等国；向东，通过长江黄金水道连接长江经济带；向北，通过“渝满俄”班列，联通中国东北及俄罗斯。

据了解，两江新区拥有果园港、两路寸滩保税港区、江北嘴国际金融中心、悦来国际会展城四大开放平台，成为推动两江新区全方位高水平对外开放重要动力，助力两江新区成为中国内陆对外开放的排头兵。

推进政策落地优化监管服务 进一步扩大开放

据了解，近年来，两江新区不断抢抓全球化和区域经济一体化机遇，不断从开放通道、开放平台、开放型经济、开放环境等多个方面构建对外开放新格局，持续强化领跑西部开发开放的担当。

在谈到如何加大对外开放，优化投资环境时，成竹提出了三方面内容。

一是推进改革政策落地，加快落实《外商投资法》，全面实施负面清单管理，充分利用中新战略互联互通示范项目、中国（重庆）自贸区核心区，以及国家服务贸易创新发展试点、重庆市服务业扩大开放等改革试点，有效开放工程设计、文化旅游、医疗服务、金融保险等领域，切实降低外商投资的准入门槛。

二是优化监管服务水平，全面推行政务服务线上“一网通办”、线下“一窗综办”，95％的政务服务事项实现在线可办，提供“24小时不打烊”政务服务、全程帮办服务，着力提升行政服务效率。

三是强化外商投资企业合法权益保护，新区建立了重庆两江新区(自贸区)法院、重庆两江国际仲裁中心、两江新区外商投诉协调服务中心、“行政服务管家”工作团队等多位一体的维权通道，提供司法、仲裁、调解、协调等多种维权选择。

“此外，我们正对外向型企业建立两江新区开放型经济企业服务平台，定期发布国家、市级、区级相关政策及解读，常态化收集协调解决外企生产运营中的困难问题，建立工作台账，逐一化解解决。”成竹表示。

据了解，下一步，两江新区将加强对外开放提升服务水平，加快打造内陆开放门户。同时，抢抓国家重大战略机遇，持续做大做强果园港、两路寸滩综保区、悦来国际会展城等开放平台。并发挥好对主城都市区发展的引领作用、对“两群”发展的带动作用、对成渝地区双城经济圈建设的联动作用，加强与天府新区、万州等区域协同联动，加强与江北、北碚、渝北携手联动，提升辐射带动能力，力争当好内陆开放的排头兵。

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