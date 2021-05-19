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斗鱼发布2021年第一季度财报

2021年05月19日09:35 | 来源：人民网
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5月18日，打造“以电竞为核心的多元化社区”的斗鱼发布了2021年第一季度财务报告。财报显示，该季度斗鱼持续增加对电竞内容的投入，对视频和社区内容进行完善升级，核心运营数据保持平稳增长的态势。报告期内，斗鱼季度平均MAU（月活跃用户人数）达到1.92亿，移动端MAU达到5910万；季度平均付费用户数为700万；总营收达21.5亿元，毛利润2.6亿元。

财报还显示，斗鱼第一季度持续保持技术创新，为用户创造更好的直播体验和互动场景。一方面，斗鱼持续增加高清线路的普及率，并且在节流方面完成了进一步优化，通过加强自建CDN和P2P及技术等措施，在提升带宽的使用效率的同时，平衡用户体验与带宽成本。另一方面，斗鱼在该季度推出了网页端开播技术，新入驻主播可以直接使用浏览器进行开播，免去了下载obs直播工具、斗鱼直播伴侣等应用的步骤，游戏玩家将以更低的学习成本。

斗鱼创始人兼CEO陈少杰表示：“十分欣慰本季度斗鱼在运营体系升级的同时，仍持续保持了核心运营数据的稳定增长，伴随着直播、视频和社区内容储备的持续丰富，我们致力于将斗鱼打造成一个行业领先的以电竞为核心的多元化社区”。

(责编：董童、李源)

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