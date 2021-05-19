图为中国工程院院士、水文水资源专家王浩。受访者供图

人民网北京5月19日电 （记者余璐）5月14日，推进南水北调后续工程高质量发展座谈会在河南南阳召开。会议强调，要深入分析南水北调工程面临的新形势新任务，科学推进工程规划建设提高水资源集约节约利用水平。

“十四五”时期，如何推动南水北调后续工程高质量发展？近日，中国工程院院士、水文水资源专家王浩在接受人民网记者专访时表示，要始终坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，遵循“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”的“三先三后”原则。

加快构建“四横三纵”国家骨干水网

水是国家发展战略的重要支撑。自古以来，我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。南水北调，这个世纪工程重塑着我国水资源分配格局。

2002年，《南水北调工程总体规划》出炉，明确指出要以长江丰富水源为依托，南水北调东线、中线和西线工程通过与长江、淮河、黄河、海河4大江河的联系，构成以“四横三纵”为主体的国家水网骨干。

“从1952年开启宏伟设想，到2002年开工建设，再到2013年和2014年南水北调东线、中线工程相继通水，如今累计调水400多亿立方米、直接受益人口1.2亿人。”作为深度参与南水北调工程规划建设的专家，王浩深有感触地说，历经近70年的发展，我国水资源配置已迈向构建“四横三纵、南北调配、东西互济”的格局。这次座谈会的召开，吹响了新时期国家水网建设的进军号，为南水北调后续工程高质量发展指明了方向，提供了根本遵循。

“十四五”规划纲要提出，实施国家水网等重大工程。在这次座谈会上，“国家水网”被再次提及，明确“要加快构建国家水网”。

加快建设国家水网的关键是什么？王浩指出，国家水网骨干工程的规划要秉持全国“一盘棋”的原则，有大局意识、整体观念，不能局限于一城、一地、一域，要紧扣国家发展形势，多角度、多层次、多学科的深入分析面临的新形势新任务。要坚持节水优先的理念，把节水工作贯穿于工农业生产和社会生活的全过程，真正落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”。

“同时，要在南水北调后续工程规划设计全过程充分论证，准确把握东线、中线、西线三条线路的各自特点，尊重客观规律、科学论证方案，既讲人定胜天、也讲人水和谐。”王浩说。

做好节水文章 守护一渠“南水”永续北送

南水北调，既是一条调水线，也是一条生命线。“十四五”时期，南水北调后续工程面临哪些新形势新任务？

王浩表示，首先，人民日益增长的美好生活需要和水资源保障不足仍是重要矛盾。其次，受气候变化和人类活动双重影响，我国北方地区主要流域水资源衰减，深刻影响流域供水安全形势。三是，实现流域生态保护和高质量发展兼顾，也是“十四五”时期面临的重大挑战。

水是生存之本、文明之源、生产之要、生态之基。“要建立水资源刚性约束制度”“把节水作为受水区的根本出路”，这次座谈会上，节水被摆在更加突出的位置。

王浩谈到，我国北方大部分地区水资源形势严峻，南水北调缓解了北“渴”，为受水区加快发展创造了有利的条件，同时也为节水用水提出了更高的标准。

怎样提高南水北调工程受水区水资源集约节约利用？王浩建议，一是要以水资源为刚性约束，切实以适水发展为城市顶层设计原则，确定城市适水规模与适水布局，以水定城强化循环利用。二是要在深层地下水超采区、浅层地下水严重超采区，坚决贯彻以水定地的原则，优化农业种植。三是要以水资源承载能力为约束，建立城市多点发展格局，均化区域用水压力，以水定人降低水耗强度。四是要以水定产实施效率准入，以节水倒逼产业高质量发展。五是要建管并重构建长效机制，实现规模化节水灌溉，发挥节水灌溉设施的效益。六是要完善建立“井田制”，以机电井为基本单元精细化管理，实现节水压采目标。

“南水北调，水资源、水生态、水环境必须统筹协调、系统治理。”王浩说，无论是节水、还是治水，都要把水资源作为刚性约束，要从守护生命线的政治高度，切实维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全，有力提升南水北调工程综合效益，实现高质量发展。

科学推进后续工程规划建设 助力高质量发展

南水北调，功在当代，利在千秋。

2014年12月，随着南水北调工程中线一期工程正式通水，东线、中线一期工程建设目标已全面实现。作为世纪工程，南水北调后续工程怎样推进？这是需要科学回答的命题。

王浩表示，一方面，后续工程需要加强运行管理的科学性、合理性和高效性，提高水源区来水预报精度，为中线水资源调度提供可靠的预报信息。另一方面，东线后续工程规划，既要瞄准当前京津冀水资源短缺问题，更要以百年尺度考量华北平原生态高质量修复。例如，东线后续工程经白洋淀调水将有利于恢复华北地区水生态环境。再一方面，南水北调西线工程规划要立意高远，立足构建国家水网的核心骨架和主动脉来考量，除了完成向黄河流域补水的首要任务，也应将眼光瞄准广大的西部地区。

“南水北调，目前仍在一期工程阶段，后续工程规划建设不仅要注重科学性，更要注重现实可行性，需要广泛听取各方面意见，集合当代智慧，确保拿出来的规划设计方案经得起历史和实践检验。要以历史视野、全局眼光谋划，推动其高质量发展。”王浩充满期待地说。

(责编：王仁宏、吕骞)