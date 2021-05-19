人民网北京5月19日电 （记者李楠桦）据农业农村部消息，18日，农业农村部与甘肃省举行工作会谈，签署部省共同推进现代丝路寒旱农业建设合作框架协议。中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健指出，甘肃是西部农业大省，对于全国其他省份特别是西部地区农业农村发展具有借鉴意义。加快发展戈壁生态农业，充分利用戈壁、沙滩等不适宜耕作的土地，发展高效设施农业，解决保障粮食安全和发展优势特色产业的用地矛盾，促进农民增收。

图片来源于农业农村部

“农业农村部将与甘肃进一步深化合作，在资金、项目、政策等方面加大支持力度，共同推进甘肃农业农村高质量发展。”唐仁健说，开展种业提升行动，提升玉米、马铃薯、油菜等制种基地建设水平，加快选育玉米、马铃薯和牛羊等突破性新品种。谋划实施好乡村建设行动，加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，深入推进农村人居环境整治，持续提升农村基础设施和基本公共服务水平。

甘肃省省长任振鹤表示，甘肃将深入贯彻落实中央部署安排，系统谋划“十四五”和今年全省农业农村重点工作，牢牢扛起粮食安全政治责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力培育优势特色产业。希望农业农村部继续支持甘肃农业农村发展，推动甘肃从特色农业大省向特色农业强省转变。

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