原标题：“妈妈的针线活”妇女手工创业项目将走出国门 平安集团为全球减贫事业贡献“中国样本”

5月18日，由中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会、中国人民大学主办的贫困治理与现代化发展国际论坛在云南怒江召开，会议主题为“推进全球贫困治理 促进现代化发展”。

论坛现场，一批由四川凉山州彝族妇女们手工制作，充满民族文化特色同时兼具时尚感的质朴手包和手工艺品，吸引了不少参会嘉宾的目光。这些精美的手工艺品来自中国平安在凉山少数民族地区策划发起的“妈妈的针线活”公益项目。中国平安集团董事会秘书兼品牌总监盛瑞生出席论坛，并分享了平安如何利用金融、医疗科技等资源优势，在助力中国脱贫攻坚战过程中所进行的有益探索和具体实践成果。

而在此过程中，中国平安实施“三村工程”逐渐摸索出一套覆盖产前扶智培训、产中产业造血、产后产销赋能的全产业扶贫周期的长效机制，在帮助中国贫困地区尤其是少数民族地区脱贫增收方面发挥了积极的作用。而妈妈的针线活便是中国平安在凉山取得实质成效的公益扶贫项目之一。自2018年以来，中国平安“三村工程”先后在全国21个省、市的广大贫困地区（已脱贫）实施产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫，累计发放扶贫资金近300亿元，带动建档立卡贫困户15万人，惠及73万贫困人口（已脱贫）。

一针一线，助力减贫事业

2020年8月，中国平安与经济日报报业集团所属单位在四川凉山彝族地区联合创立策划了“妈妈的针线活”妇女手工创业公益项目。该项目通过对回收旧衣物融入彝族传统非遗设计元素进行二次艺术加工设计，并组织当地彝族妇女手工制作成各种精美的手工艺品对外销售，并不定期组织手工艺技能培训及寻找专业团队帮助项目进行手工艺品开发设计。

2020年底，在中国平安旗下平安银行私人银行组织的公益慈善拍卖会上，“妈妈的针线活”手工艺品赢得了大家青睐，展出的服饰、手包等手工制品拍卖所得的几十万元善款全部用于“妈妈的针线活”公益项目计划。

盛瑞生介绍称，中国平安将通过自身平台和渠道，帮助“妈妈的针线活”手工艺品展出销售，在传承和保护少数民族非遗文化的同时，推动少数民族妇女的灵活就业，从而实现了对当地妇女的精细化扶贫。

据了解，“妈妈的针线活”公益项目在四川凉山的“精准扶贫”中取得了显著减贫成效。目前该项目已开展3期，中国平安旗下平安普惠运用自身金融优势，为项目采购捐赠缝纫机、裁布机、熨斗等设备各60台，参与妇女80余人，人均增收超过1万元。

如今，这一可持续的公益项目即将走进东南亚国家和地区，帮助当地实现脱贫。在贫困治理与现代化发展国际论坛上，中国平安宣布借助中柬合作在内的澜湄合作机制，“妈妈的针线活”项目将远赴柬埔寨，通过在当地寻找具备一定手工艺技能女性进行技术培训，生产制作手工艺品。

手工艺在柬埔寨有着悠久的历史，近年来柬埔寨为振兴当地手工艺做出了许多努力。柬埔寨希望通过发展手工艺，减少贫困人口，发展扶贫事业的重要一环。近年来，随着包括中柬合作在内的澜湄合作机制日渐成熟，拓展澜湄合作新的合作领域，应对澜湄国家精细化发展要求，优化合作模式，成为各方双方的共识。

中国平安希望“妈妈的针线活”公益项目能帮助柬埔寨促进当地妇女就业，消除贫困并实现地区经济社会发展，提高人民生活水平，减少发展差距，同时也为中柬合力打造澜湄流域经济发展带的靓丽色彩。

为此，盛瑞生呼吁，中国和柬埔寨的设计师和高校学生设计团队，均可以作为志愿者加入支持项目实施，为“一带一路”国家减贫事业作出贡献。

善行丝路，国际减贫治理的“中国样本”

近年来，中国平安立足自身特色，运用金融科技和医疗生态力量，创新打造出了“三村工程”扶贫模式，并在不断的探索实践过程中，形成了“三环”和“三保”的可持续扶贫机制，以及一套可复制、可孵化的成熟扶贫经验。

一个成功的案例则是，中国平安在四川凉山帮助当地开展的产业扶贫。凉山气候和土壤条件非常适合种植油橄榄，这种作物的经济价值很高，而且油橄榄在恰当的种植管理下，越长越值钱，产量好的果树产量可以达到100斤。2018年，平安“三村工程“帮助当地引入油橄榄种植精准扶贫项目，依托当地油橄榄龙头企业建立起一套脱贫长效机制。村民只要种植5棵树就能够通过土地流转、劳务务工、销售分红收入超过3000元，实现稳定脱贫。目前，中国平安已为当地超过8000亩橄榄园提供累计4100万元的“扶贫保”免息免担保产业贷款，带动超过250户贫困户年均稳定增收超4000元。

此外，平安还在当地探索出一套“三环”扶贫机制，形成产前扶智培训、产中产业造血、产后产销赋能的全扶贫周期的扶贫模式。比如产前平安在国务院乡村振兴局的指导下，组织悬崖村的“致富带头人”学习种植技术和管理方法，打造一支“不走的扶贫工作队”，目前已累计为全国18个省78个县培育了3400名致富带头人；产中平安基于保险主业，创新研发扶贫“扶贫保、溯源保、防贫保”三种保险产品，有针对性提升扶贫产业的竞争力。扶贫保通过与政府、银行形成风险共担，为扶贫产业无偿贴息，支持产业生存；溯源保通过区块链技术让农产品生产全流程可追溯，提升农产品供给质量，增强市场信任打造品牌；防贫保通过对项目地低收入脱贫、易返贫人群提供兜底保障，了却群众因病、因灾、因学、因生产等易致贫风险，目前已累计为约84万人提供903亿元防贫保障。产后通过平安超过5亿客户的互联网电商平台运营优势，协助扶贫企业销售，形成产销闭环。公司高管号召全体员工积极开展“平安云农场”、“直播带货”等系列消费扶贫活动，现已完成采购、协销扶贫农产品逾4.8亿元。

中国平安打造的“三村工程”自2018年先后落地全国21个省、市、地区后，累计发放扶贫资金近300亿元，带动建档立卡贫困户15万人，惠及73万贫困人口；并援建、升级1,228个乡村卫生所、1,054所乡村学校，培训村医11,843名、乡村教师14,110名，体检义诊覆盖11万余人，受益学生达30万人。

盛瑞生表示：“中国平安将继续积极探索，运用自身科技金融与医疗生态的优势，积极推进“一带一路”减贫事业发展。”

(责编：李源、董童)