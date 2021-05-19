5月14日，通用技术集团首家“小通诊所”(辽2100001)在沈阳机床园区率先揭牌。

通用技术集团董事长、党组书记于旭波为“小通诊所”揭牌。受访者供图

“小通诊所”依托通用技术集团雄厚的实体医疗机构实力，通过规模化、标准化、连锁化运营，成为老百姓“家门口”“单位里”的医院。在“小通诊所”里，通用技术集团的全科医生可以提供优质的诊疗、康复服务，小通诊所还将通过流动医疗、体检车巡回等方式，为不方便就医的患者和老年人群进行上门巡诊和体检。未来，“小通诊所”还将建立动态的健康管理系统，共享集团内外优质医疗资源，实现线上线下的融合发展，让医疗信息和医疗资源“一键可及”。

据了解，通用技术集团优先在部分一级医院、社区机构和门诊试点打造典型，孵化优势产品和优势平台，依托社区资源集中力量，以全科诊所为核心，建设线上线下一体的大健康服务体系，形成完整健康的闭环管理模式，按照规划化、标准化、连锁化的理念，打造国内一流、具有国际竞争力的诊所连锁品牌，满足群众多元就医需求。 （王仁宏）

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