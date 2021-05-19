人民网北京5月19日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2020年城镇单位就业人员平均工资继续保持增长。其中，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为97379元，比上年增加6878元；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为57727元，比上年增加4123元。东部城镇非私营单位及私营单位就业人员平均工资“领跑”全国，信息传输、软件和信息技术服务业受在线办公、在线教育等新消费需求影响，平均工资保持较快增长，城镇非私营单位相关行业平均工资可达全国平均水平1.82倍。

国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文表示，城镇非私营单位就业人员平均工资增速为1984年以来最低点，城镇私营单位就业人员平均工资增速回落至2009年有统计以来的第二低点，反映了我国统筹疫情防控和经济社会发展取得巨大成效。

平均工资保持增长 增速回落至多年较低水平

数据显示，2020年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为97379元，比上年增加6878元，名义增长7.6%，增速比2019年回落2.2个百分点。扣除价格因素，2020年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长5.2%。

2011-2020年城镇非私营单位就业人员年平均工资及增速

2020年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为57727元，比上年增加4123元，名义增长7.7%，增速比2019年回落0.4个百分点。扣除价格因素，2020年全国城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长5.3%。

2011-2020年城镇私营单位就业人员年平均工资及增速

国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文表示，城镇非私营单位就业人员平均工资增速为1984年以来最低点，城镇私营单位就业人员平均工资增速回落至2009年有统计以来的第二低点。在疫情冲击下，城镇单位就业人员年平均工资仍然保持增长，反映出党中央、国务院统筹疫情防控和经济社会发展取得巨大成效。

东部平均工资“领跑”全国 东北增长较大

分四大区域看，城镇非私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为112372元、88000元、78193元和77631元，比上年分别增长8.0%、7.4%、6.4%和8.2%。最高和最低地区的平均工资之比为1.45，与上年基本持平。

城镇私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为63601元、50510元、48861元和43928元，比上年分别增长6.9%、8.0%、11.2%和10.2%。

城镇非私营单位信息行业平均工资可达全国平均水平1.82倍

分行业门类看，非私营单位年平均工资最高的3个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业177544元，科学研究和技术服务业139851元，金融业133390元，分别为全国平均水平的1.82倍、1.44倍和1.37倍。年平均工资最低的3个行业分别是农、林、牧、渔业48540元，住宿和餐饮业48833元，居民服务、修理和其他服务业60722元，分别为全国平均水平的50%、50%和62%。年平均工资增速最高的3个行业依次为农、林、牧、渔业，公共管理、社会保障和社会组织，信息传输、软件和信息技术服务业，分别增长23.4%、10.7%和10.0%。增速最低的3个行业依次为住宿和餐饮业下降3.0%，居民服务、修理和其他服务业增长0.8%，金融业增长1.5%。

孟灿文表示，从城镇非私营单位看，在统计的19个行业门类中，除住宿和餐饮业外，其余行业就业人员平均工资均有不同程度增长。其中，农、林、牧、渔业，公共管理、社会保障和社会组织，信息传输、软件和信息技术服务业平均工资增速均超过10%。在疫情影响下，在线办公、在线教育和远程问诊等新消费需求持续旺盛，带动互联网和相关服务行业平均工资快速增长，2020年信息传输、软件和信息技术服务业平均工资增长10.0%，比上年加快0.7个百分点。疫情防控相关的机关事业单位加大防控工作力度，发放抗疫补贴，带动公共管理、社会保障和社会组织平均工资快速增长。受2020年农产品价格上涨特别是生猪价格大幅上涨，加之受部分地区对就业人员结构调整的影响，农、林、牧、渔业平均工资增速较高。

同时，高技术制造业和装备制造业发展较好，企业效益增加，相关行业就业人员平均工资较快增长。2020年，医药制造业、专用设备制造业、仪器仪表制造业平均工资分别增长6.9%、8.2%和7.0%，分别高于制造业平均增速1.0、2.3和1.1个百分点。交通运输、餐饮、住宿、旅游等服务行业受疫情影响较大，平均工资增速回落幅度较大。2020年，交通运输、仓储和邮政业平均工资增长3.7%，增幅比上年回落6.0个百分点；文化、体育和娱乐业平均工资增长4.1%，回落5.1个百分点。住宿和餐饮业平均工资下降3.0%，上年为增长4.3%。

城镇私营单位多数行业平均工资保持增长

数据显示，在城镇私营单位就业人员中，年平均工资最高的3个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业101281元，金融业82930元，科学研究和技术服务业72233元，分别为全国平均水平的1.75倍、1.44倍和1.25倍。年平均工资最低的3个行业分别是农、林、牧、渔业38956元，住宿和餐饮业42258元，水利、环境和公共设施管理业43287元，分别为全国平均水平的67%、73%和75%。年平均工资增速最高的3个行业依次为信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业和制造业，分别增长18.7%、9.8%和9.6%。增速最低的3个行业依次为教育，水利、环境和公共设施管理业以及住宿和餐饮业，分别下降4.6%、2.6%和0.4%。

孟灿文介绍，从城镇私营单位来看，大多是中小企业受疫情冲击较大。但由于一系列政策措施加大对中小微企业的支持，通过阶段性大规模减税降费、增加定向贷款并降低利率水平、延期还本付息、发放稳岗返还资金、发放就业补贴、减免社保费用等助力中小微企业纾困发展，有效对冲了疫情影响，保障了城镇私营单位平均工资的稳定增长。

在统计的18个行业门类中，除住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，教育等3个行业平均工资下降外，其余行业均实现增长。2020年，信息传输、软件和信息技术服务业平均工资增速最高，达18.7%。而教育行业平均工资下降4.6%，是由于私营教育行业多为各类校外培训机构，受疫情影响，长期停课导致单位收入下降。

多方面因素影响平均工资变化 应理性看待

孟灿文坦言，城镇单位就业人员平均工资变化受到多重因素影响，包括经济效益、宏观政策、人员结构变动等。去年疫情爆发后，一系列减税降费、援企稳岗措施，在推动经济稳定恢复的同时，有效降低了企业的经营成本，促进了企业效益提高，为工资增长创造了条件。同时，部分领域平均工资变动也受到人员结构变动影响，如非私营单位中农、林、牧、渔业工资水平增速较高，就与农垦单位机构改革所致的人员结构调整的因素有关。

此外，城镇单位就业人员平均工资是针对法人单位统计的，不包括个体工商户和自由职业者，反映的是税前工资，包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分。因此，公布的平均工资比个人实际拿到的工资要高。同时，由于各单位所处行业、所在地区和经济效益不同，以及个人所属的岗位不同，工资水平有高有低。实际上，工资一般呈现正偏态分布，平均值往往高于一般水平，即大多数个体数据低于平均值。因此，要更加准确地了解工资差距及变动情况，不仅要看总体平均数据，还要结合更详细的分地区、分行业、分岗位工资数据进行具体分析。

同时，也要看到工资增长刚性的特征。在面临新冠肺炎疫情的严重冲击下，国外一些国家的工资水平也保持不慢的增速。根据国际劳工组织数据显示，2020年，美国平均工资比上年增长6.4%，巴西平均工资增长8.1%。

(责编：申佳平、章斐然)