今天12时03分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功发射海洋二号D星。徐政勤 摄影

人民网北京5月19日电 （赵竹青）据国家航天局消息，5月19日12时03分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功发射海洋二号D星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。该星将在推动海洋强国建设、拓展蓝色经济空间、维护国家海洋权益、推进海洋高新技术发展等方面发挥重要作用。

海洋二号D星是国家空间基础设施海洋动力卫星系列的第三颗业务卫星，将与海洋二号B星、海洋二号C星等构成我国海洋动力环境卫星星座，主要用于观测海面风场、海面高度、有效波高、重力场和大洋环流等信息，将为海况预报、风暴预警、降水预报、地表分析和全球气候变化研究等领域提供有力支撑。

国家航天局负责海洋二号D星工程组织实施管理；中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院、上海航天技术研究院抓总负责卫星系统、运载火箭系统研制；中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施；自然资源部为用户部门，所属国家卫星海洋应用中心负责地面系统和应用系统建设。

此次任务是长征系列运载火箭的第370次发射。

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