原标题：访繁华都市，谈孤独一隅

2020年，上海财经大学的7名同学聚集在一起组成团队，用统计方法和人文访谈，倾听“老漂族”的声音，探访社会中被忽略的这一庞大群体。团队通过努力，希望研究结果能为提高城市公共管理水平提供数据支撑。同时，该研究也获得上海市“知行杯”社会实践比赛上海市一等奖，第十七届“挑战杯”上海市特等奖。

“老漂族”，代指年龄超过六十岁，退休后由于子女工作、结婚等原因随子女搬迁到其他城市居住的老年人群体。目前，“老漂族”占全国总流动人口的近10%。如此庞大的群体，社会上却很少听见他们的声音，他们仿佛只剩下父母、祖父母这些头衔，而被忽略了作为个人应该享有的权利。

2020，疫情来袭，在严格的防控要求下，上海财经大学7名学生积极响应“知行杯”上海市大学生社会实践大赛的要求，对生活在上海的“老漂族”的生活现状进行了调查。她们关注到“老漂族”群体，想要了解他们的生活，以期提高他们的背井离乡后的生活质量。是来自上海财经大学的7名同学，都是统计与管理学院的大三的学生。在门嘉齐同学的带领下，她们组成了“老漂族”生活质量调研团队。队长门嘉齐同学就读于统计学专业，其他6名同学就读于经济统计学专业，分别是柯雨薇、屈蔡悦、王吉祥、韦嘉诺、徐沐彦、杨诃雅。她们结合线上调研和线下实践，在上海市范围内以“老漂族”为调研对象，了解他们的生活现状、探究生活质量的影响因素，并针对性地提出对策与建议，为进一步打造和谐美好的社会贡献大学生的力量。

上海财经大学暑期实践旗帜和队服

据了解，疫情阻断线下问卷的通道，缩小数据获取渠道。门嘉齐项目团队通过线上问卷和实地走访，获取上海市“老漂族”的生活质量数据。团队选择“滚雪球”抽样方法以提高数据量和获取效率，基于调研获取的数据，以统计学研究方法得出“老漂族”生活现状。其中包括掌握“老漂族”的心理负担来源，了解“老漂族”的社交娱乐等。在此基础上，团队得出了影响“老漂族”生活质量的显著性因素：异地电子就医、每日休息时间、免费体检情况等等。

同时团队辅以对“老漂族”和“社区居委会”的深度访谈，深入了解“老漂族”的真实生活状况以及所面临的困境内容。疫情的防控和人们对于个人信息的保护加大了访谈难度，团队放弃视频记录，转向语音、文字记录，努力争取访谈机会，最终得到4位老人和1个社区的支持。

团队成员说，“他们需要我们来我们就来了”“我小姑娘不愿意让我走”“要说遭罪吧，过分点，其实也是差不多”“现在，朋友很少的”等等“老漂族”在访谈中谈到的内容，透露着“老漂族”的内心状况，反应出“老漂族”在日常生活、休闲娱乐、医疗健康方面都面临的困境。通过采访社区工作人员，以第三方视角看待“老漂族”，团队获取了社区内“老漂族”的显著特点，社区活动内容以及在“老漂”在举办的活动中所反映的问题。

团队成员实地调研

团队成员通过暑期和课余时间，从确定选题，到实践调研，再到报告撰写，前后用时四个月左右，初步完成调研和报告。紧接着在指导老师李涛老师和学校相关团委老师的指导下，优化处理报告中的统计专业、语言细节、格式排版等问题，使定量分析的模型更加合理，使定性分析的逻辑更加清晰，使报告各部分的承接更加连贯、重点更加突出。

门嘉齐说，想要在比赛中胜出，不仅需要突出的研究能力，而且需要良好的展示研究成果。“包括布置展位，PPT制作，演讲稿撰写，答辩展示等。”门嘉齐说，项目团队中的每一位成员都在为此不断努力。

在一次次的答辩预演和校级、市级大大小小的正式答辩中，结合团委老师的指导意见，团队成员吸取经验、寻找不足、反复修改、精炼表达、提高答辩水平。在这个过程中，团队成员各司其职，各自发挥着自己的长处，完善每一个细节。“比如由于答辩时间的限制，为了传达丰富且准确的内容，PPT和演讲稿从相似改为互补——PPT以展示研究结果为主，演讲稿则以共情共鸣为主。达到了相辅相成，融为一体。”门嘉齐说。

目前，该项目团队在与其他112支队伍的角逐中获得上海市“知行杯”社会实践比赛上海市一等奖，并在110个优秀作品中脱颖而出，荣获第十七届“挑战杯”上海市特等奖。此外，该团队已将项目报告提交至上海市人大代表孙慧作为人大提案的支撑材料。希望能够通过对影响“老漂族”生活质量因素的探讨，有针对性地对社会公共服务保障相关政策提出精准治理对策，有效改善“老漂族”的生活质量和心理健康，为城市打造更完备的公共服务体系。

作为大学生，通过此次社会调研，7位同学说渴望通过自己的努力，听到最真实的声音、去提出最实际的方案、去做最有意义的宣传，真正做到把问卷做在田野间，把文章写在大地上，承担起作为新时代青年学子应该承担的责任。

(责编：赵超、章斐然)