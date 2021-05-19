人民网北京5月19日电 （杨曦）高技术产业是经济增长的新动力，也是经济高质量发展的主要力量。国家统计局日前公布的数据显示，4月份，高技术制造业、高技术产业投资继续保持强劲增长的态势，我国产业结构持续优化。

业内一致认为，4月份高技术产业相关指标表现亮眼，表明我国新旧动能转换持续加快，经济中的创新成色更足。下阶段，随着经济恢复持续推进，新动能产业景气度还将不断提升。

各项指标显示高技术产业增势强劲

从制造业增加值情况来看，4月份，高技术制造业增加值同比增长12.7%，两年平均增长11.6%，较3月份继续加快0.1个百分点，高于全部规上工业4.8个百分点。

从固定资产投资情况来看，1—4月份，高技术产业投资同比增长28.8%；两年平均增速为11.8%，比一季度提高1.9个百分点。高技术制造业投资增长34.2%，高技术服务业投资增长18.1%。

从吸收外资情况来看，前四个月高技术产业吸收外资延续一季度的积极态势。1—4月份，高技术产业实际使用外资金额同比增长29.1%，其中高技术服务业增长34%，高技术制造业增长15.4%。

西南证券发布的研报分析，4月份，高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、医药制造业投资增速较快；高技术服务业中，检验检测服务业、电子商务服务业投资表现较好。随着经济整体恢复推进，企业信心增强，预计未来制造业投资仍将保持较好的恢复势头。

粤开证券分析师罗志恒认为，高技术制造业的快速增长成为支撑制造业投资增长的重要引擎。1至4月份数据显示，我国产业结构持续优化，高附加值和新经济新动能贡献较大。当前，我国新经济诞生的一批独角兽企业蓬勃发展，正在逐步提升中国企业在全球创新创业领域的话语权。

政策鼓励支持新动能进一步发展

宏观政策方面，近段时间以来，中央及多部门召开会议并出台政策，鼓励和支持高技术产业，引导经济新动能进一步发展。

4月30日召开的中共中央政治局会议指出，“要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。要促进国内需求加快恢复，促进制造业投资和民间投资尽快恢复，做好国家重大项目用地等要素保障……”再次强调要引导和支持产业结构进一步优化。

此外，财政部、国家税务总局近日发布《关于明确先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》，自2021年4月1日起，符合条件的先进制造业纳税人，可以自2021年5月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。该项政策无疑给先进制造业吃下一颗“定心丸”，从而进一步促进先进制造业高质量发展。

国家发展改革委副主任宁吉喆在3月份国务院新闻办公室举行的发布会上表示，今年要进一步加强宏观指导、统筹好产业布局，聚焦节能环保、新一代信息技术、生物、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。

“下一步，应继续采取有效措施，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，缓解企业成本压力，不断提高科技创新水平，着力增强产业链供应链自主可控能力，进一步巩固工业经济稳定恢复的基础，促进供需动态平衡。” 国家统计局工业司副司长江源日前表示。

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