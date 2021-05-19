人民网记者 李栋

老话讲：“靠山吃山靠水吃水，一方水土养一方人。”如果一方水土养不起一方人，那就需要“挪穷窝”“换穷业”，实现“拔穷根”。

近期发布的《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》明确指出，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，持续巩固易地搬迁脱贫成果，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

这些易地搬迁群众现在过着怎样的生活？人民网记者走进了江西省于都县多个易地扶贫安置点，实地调研搬迁群众的美好生活。

“搬出来”的好日子

走进于都县贡江镇思源社区居民熊玉玲的家，墙上贴满了孩子的奖状，客厅的件件摆设映射着搬迁后的变化。刚坐定，熊玉玲就说起了搬迁前后的生活变化。

熊玉玲向记者展示新房房产证。人民网记者李栋 摄

“从1999年到2009年，我在福建石狮制衣厂打工期间，孩子无人照看成了心头最大的挂念。2016年从距离30多公里外的山瑖村搬迁到此，土坯房换成了楼房，孩子上学仅走路几分钟。自己在附近加油站找到了新工作，月工资3000元的收入让日子日益红火起来了。”熊玉玲说，以前做梦都想搬出来，现在赶上好时候了住进楼房，感谢国家的好政策，个人更应该积极努力。

易地扶贫群众在搬迁安置点思源社区广场。人民网记者李栋 摄

“2015年成立的思源社区占地面积100亩，建设房屋1193套。其中易地扶贫搬迁建档立卡安置房816套，安置脱贫人口3722人。”社区党委书记吴佳浙介绍说，“‘因户施策’为脱贫户量身定制后续帮扶措施，确保他们‘稳得住、能致富’。”

像熊玉玲这样，通过“易地搬迁+技能培训”或“易地搬迁+公益性岗位”脱贫致富的例子在于都有不少。在岭背镇桂林坑易地扶贫安置点，44岁的谢小元是当地小有名气的网红主播。“几辈人住在土坯房里，打雷窗户摇，出门一脚泥”，谢小元回忆起过往的日子，曾经因为无资金、缺技术，日子并不富裕。

2019年3月，通过易地安置搬进了现在的115平米楼房，去年6月谢小天开始接触到了网络直播，粉丝从无到有，名气渐长。“现在已准备为乡亲们带货，咱也试试用电商的力量把农产品卖到北上广。” 谢小元说。

据了解，桂林坑易地扶贫安置点前后两次共搬迁安置建档立卡贫困户140户633人，辐射附近21个村。“通过引进扶贫车间，让安置户实现家门口就业；通过发展微型田园，打造‘乡愁’之家等一系列后续帮扶措施，让搬迁群众‘搬得进、稳得住、富得起’，获得感和幸福感也节节高升。” 岭背镇党委书记王曲生说。

“干出来”的新生活

产业是根线，一头连着村民的钱袋子，一头连着乡村振兴的后续发展。记者走进49岁的杨流生夫妇开办的制衣加工作坊，裁剪完的产品已堆满包装箱。2016年老杨夫妇从贡江镇仓前村搬迁到思源社区。“以前曾远赴广东打工，从未敢想象在家门口也能从事老本行，还开起了属于自己的制衣作坊。”杨流生说。

杨流生在自己的加工作坊忙碌。人民网记者李栋 摄

他介绍，曾经的居住条件仅用“土坯房”三个字就能概括出来，现在住进了宽敞明亮的楼房，通过当地社区帮扶办起了制衣加工作坊， “手里的订单已经排到了半个月后，有订单就有好日子，好日子还长着哩。”杨流生感慨满满。

幸福的表情同样在50岁的华长丰脸上洋溢，记者在晟源包装车间见到她时，浑然不觉有人到访。据她回忆，“在县城打零工的日子让收入并不稳定，去年8月开始在包装公司找到工作，现在收入稳定，一个月能赚3000元”。华大姐笑着说。据厂长余培培介绍，包装厂辐射周边社区，现已有工人30多名，熟练工人的工资可达5000元左右。

数字显示，“十三五”期间，我国累计投入易地扶贫搬迁各类资金约6000亿元，建成集中安置区约3.5万个，其中城镇安置区5000多个，农村安置点约3万个；建成安置住房266万余套，总建筑面积2.1亿平方米，户均住房面积80.6平方米；配套新建或改扩建中小学和幼儿园6100多所、医院和社区卫生服务中心1.2万多所、养老服务设施3400余个、文化活动场所4万余个。

“近年来，为确保搬迁户搬得出、稳得住、能致富，思源社区通过提供创业就业服务、完善配套公共设施建设、提升居民文明素质等措施，让他们能实实在在提升幸福感和获得感。”吴佳浙说。

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