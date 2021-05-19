人民网北京5月19日电 （赵竹青）5月19日12时03分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功将海洋二号D卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功，标志我国海洋动力环境卫星迎来三星组网时代。海洋二号D星将与2018年发射的海洋二号B星、2020年发射的海洋二号C星在轨组网，建成我国首个海洋动力环境监测网。

随着三星组网，我国具备了全天时、全天候、高精度的海面风场、海面高度、有效波高、海面温度等海洋动力环境数据监测的能力，全球海洋监测的覆盖能力达80%以上，海洋监测的效率和精度大幅提升，将高效服务于我国海洋防灾减灾、海上交通、发展海洋经济等工作。

航天科技集团五院海洋二号卫星总设计师张庆君表示，曾经单颗星20多天才能针对全球观测一次，无法满足我们海上运输、大洋渔场、海洋科考、海上安全等多方面要求。而此次我国首个海洋动力环境监测网建成后，全球海洋观测仅需6小时。

据介绍，海洋二号系列卫星装载微波散射计，可有效用于海面风力的测量，为台风预报的及时性和精准度提供有力保证。其风速测量精度优于2米每秒，也就是说，即使海面刮起一级“软风”，也不会逃过海洋二号系列卫星的法眼。自海洋二号系列卫星发射以来，我国近海平均每年20余次的台风均实现精准捕捉，无一漏网。特别是2020年9月海洋二号C星在轨运行后，成功“捕获”19号超强台风“天鹅”，展现出良好的应用效果。海洋二号D星在轨投入使用后，将进一步增强监测和预警能力，为我国沿海城市防灾减灾和全球灾害监测提供重要的保障。

张庆君介绍，自海洋二号B星开始，在A星满身“神器”的基础上新增了船舶自动识别和数据收集系统，具备对全球船舶自动识别以及接收、存贮和转发我国近海及其他海域的浮标测量数据的能力。而海洋二号D星的导航系统全面升级，具备GPS和北斗双模数据接收功能，进一步优化导航能力。海洋二号B、C、D星组网运行后，相当于在太空中织就“天眼”，实现全球海面船只的位置、航向、航速精确勘测，为支持和服务全球海上定位、导航、搜救等提供重要保障。

此外，海洋二号系列卫星装载雷达高度计，可以获取有效波高、大洋环流、全球海浪等数据。该设备与校正辐射计配合工作，能够及时获取全球海洋有效波高信息，精度达到0.5米；星上装载的微波辐射计，可用于海面温度测量，辅之以雷达高度计，可识别出大洋中的锋面和中尺度涡，为探测大洋渔场分布情况等提供可靠的数据支撑。

据报道，自海洋二号系列卫星在轨应用以来，多家渔业公司利用海洋二号卫星数据在远洋渔业上进行推广应用，可燃油节约5%，渔获量提高2-3%，取得了很好的经济效益。据中国工程院院士蒋兴伟公开报告，我国利用海洋光学卫星、结合海洋二号系列卫星数据，可发布大洋渔场的快速预报，当前，我国已具备三大洋17个大渔场的预报能力。

海洋二号D星的成功发射，将发挥海洋动力环境卫星组网优势，进一步提升持续观测能力，进一步完善服务于全球变化研究的数据体系构建，大幅提升我国适应气候变化数据保障能力，在支持和服务全球气候变化研究中彰显大国使命和担当。

(责编：赵竹青、吕骞)