原标题：融创中国北京集团新生代产品亮相“HOME+”云发布会

5月18日，融创中国北京集团以AR视效方式在线呈现了一场“HOME+”新生代社区产品发布会，以沉浸式地分享，对未来“家”空间的构想进行全面解读。同时，一条年轻化社区产品线——“未来系”宣布落地，将陆续在石家庄、唐山、廊坊、济南等地面世。

目前，年轻一代正在逐渐成为不可忽视的消费主力群体。融创的内部研究数据同样也印证了市场在年轻化的结论，在融创的业主中，90后业主占比已经达到了三分之一。

当下年轻人的生活呈现出追求“高颜值+有趣的灵魂”，享受独居、享受自由、热衷迷你家电、精细化+科学的健康追求、萌宠经济、共享经济等特征，均颠覆“家”的传统想象。

据融创方面介绍，本次发布的“HOME+”是对不久前融创集团提出的“IAMI”年轻化生活主张的深刻洞察与快速落地。它希望“家”不只局限于满足原有单一的居住属性，而是向多元化客户需求转变，让家变成一种可居家、可悦己、可社交、可办公的聚合场所，从容解决家人、自我、朋友、同事间多种生活关系。同时，“HOME+”以 “家”为圆心，打造更潮流、更亲密、更健康、更智能、更共享的五大产品价值体系。

健康是当下人居的普遍准则。在当下都市环境中，“HOME+”通过对空气、水、温度、声音、光的控制和改造，营造一种宜居的居家小气候，同时配合“4S云智慧平台系统”的智慧服务，呵护全龄人群更加舒适、安全、便捷与健康的生活体验。

在“HOME+”产品里，家庭中的教育、会客、运动、陪伴家人等场景将放到社区中，让家的半径向社区自然延伸，实现更多连接与共享，为新生代的生活注入鲜活能量。

通过研发，融创北京集团“HOME+”以完整产品系的落地来承接年轻化生活主张，代表作“未来系”由“未来中心”“未来之城”“未来壹号”组成，系统性地展现了融创式未来人居的产品价值。

(责编：董童、李源)