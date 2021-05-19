辛文

原标题：考研教育迈向4.0阶段 高途考研首发“同心圆”教学产品生态

5月18日，成人在线教育品牌高途学院举行“2021高途考研年度盛典”，聚焦成人在线教育发展，提出“同心圆”考研教学产品生态体系，即以一线主讲授课为核心服务，以丰满产品、扎实教辅、图书资料和技术支持为外延，为用户打造多场景全周期广维度的学习生态，成为考研教学4.0阶段的教育发展新主题。

据了解，在现场的“高分盛典”环节，高途考研为考研成绩优异的学员和教学业绩突出的辅导老师颁发相应奖项。

受到职业竞争加剧和高校硕士扩招影响，考研热度正在不断攀升。“硕士学历逐渐成‘标配’，影响着职业群体就业、晋升、发展的方向。”高途学院负责人祁秀平表示。

祁秀平还提出，在竞争愈发激烈的趋势下，考研教育要更注重效率，这就更考验教育平台的实力。高途考研从成立之始就将“高效”二字深深刻入品牌基因，并不断“进化”，持续迭代考研学习产品和服务以顺应不断变化的考研环境，获得了行业和学员的高度认可。今年以来，高途考研进一步壮大师资力量，完善教育产品矩阵，全方位提质增效，并以一线主讲授课为基础，在课程、教辅、教材、科技等维度全面发力，高效助力学员赢战考研。

“让学习更有趣、更高效是高途考研始终追求的目标。”祁秀平说。

随着考研需求的持续增长，国内考研教育市场也在向4.0阶段进化，即从单一竞争力的名师平台升级为多场景、全周期、广维度的学习生态。而高途考研打造的“同心圆”考研教育产品体系正充分满足了4.0阶段的考研学习需求。

“高途考研‘主讲+产品+教辅+图书+技术’多维度协同进化，打造‘同心圆’考研教育产品生态，以更高标准、更高效率，充分满足学员的多元化学习需求，助力广大考生高效备考，取得佳绩。”高途考研负责人刘文勇表示。

(责编：董童、李源)