原标题：百度季报营收创两年来最高增速 Apollo智能驾驶下半年将迎量产高峰

5月18日，百度发布截至2021年3月31日的第一季度财报。财报显示，一季度百度营收为281亿元，同比增长25%；百度核心营收同比增长34%，非广告业务同比增长70%，营收继续呈现多元化增长的趋势。财报发布后，百度董事长兼CEO李彦宏发布全员信，并在信中明确了百度Apollo业务的三种商业模式。

“技术创新是百度的基因，过去十年，我们对AI技术的投入推动了多个领域的创新，包括营销云、企业云、智能交通、自动驾驶、智能助手和AI芯片等；下一个十年，会有更多的创新成果涌现，更多的AI技术将成为服务智能社会的基础设施，惠及每一个人。”李彦宏表示，百度正以端到端的闭环体验，让用户和商家的连接变得更加紧密、安全和高效。

谈及自动驾驶，李彦宏认为，其即将迎来破局点，Apollo发展出三种商业模式：

一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案，助力车企快速搭建自动驾驶能力。2021年下半年，Apollo智能驾驶将迎来量产高峰，每个月都会有一款新车上市，未来3至5年内预计前装量产搭载量达到100万台；

二是百度造车，端到端地整合百度自动驾驶方面的创新，把最先进的技术第一时间推向市场；

三是共享无人车。3月，百度Apollo在沧州获得中国自动驾驶收费示范运营资质。而这些商业化进展，又将共同强化其自动驾驶技术和Apollo开放平台，使得Apollo平台越来越强大，生态越来越繁荣。

他强调，包括百度在内，越来越多的科技企业投入到新一代信息技术、生物技术、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业中，加快关键核心技术创新应用，以服务于国家和社会发展。

(责编：董童、李源)