人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

百度发布2021年第一季度财报 李彦宏明确Apollo业务三种商业模式

2021年05月19日15:25 | 来源：新华网
小字号
原标题：百度季报营收创两年来最高增速 Apollo智能驾驶下半年将迎量产高峰

　　5月18日，百度发布截至2021年3月31日的第一季度财报。财报显示，一季度百度营收为281亿元，同比增长25%；百度核心营收同比增长34%，非广告业务同比增长70%，营收继续呈现多元化增长的趋势。财报发布后，百度董事长兼CEO李彦宏发布全员信，并在信中明确了百度Apollo业务的三种商业模式。

　　“技术创新是百度的基因，过去十年，我们对AI技术的投入推动了多个领域的创新，包括营销云、企业云、智能交通、自动驾驶、智能助手和AI芯片等；下一个十年，会有更多的创新成果涌现，更多的AI技术将成为服务智能社会的基础设施，惠及每一个人。”李彦宏表示，百度正以端到端的闭环体验，让用户和商家的连接变得更加紧密、安全和高效。

　　谈及自动驾驶，李彦宏认为，其即将迎来破局点，Apollo发展出三种商业模式：

　　一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案，助力车企快速搭建自动驾驶能力。2021年下半年，Apollo智能驾驶将迎来量产高峰，每个月都会有一款新车上市，未来3至5年内预计前装量产搭载量达到100万台；

　　二是百度造车，端到端地整合百度自动驾驶方面的创新，把最先进的技术第一时间推向市场；

　　三是共享无人车。3月，百度Apollo在沧州获得中国自动驾驶收费示范运营资质。而这些商业化进展，又将共同强化其自动驾驶技术和Apollo开放平台，使得Apollo平台越来越强大，生态越来越繁荣。

　　他强调，包括百度在内，越来越多的科技企业投入到新一代信息技术、生物技术、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业中，加快关键核心技术创新应用，以服务于国家和社会发展。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部