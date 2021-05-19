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中信银行多地办理跨境金融区块链平台信保保单融资业务

2021年05月19日15:54 | 来源：中国经济网
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原标题：链上融资再创新！中信银行多地成功办理跨境金融区块链平台信保保单融资业务

　　5月17日，国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台上建设的“出口信保保单融资”应用场景在试点地区正式上线。中信银行积极响应，在外汇管理局及中国出口信用保险公司指导下，南京分行于当天零时成功发起平台出口信保保单融资申请。

　　该业务模式依托于国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台，通过在平台上建立保单融资场景对现有的信保融资流程进行再造，通过实物流、信息流、资金流“三流合一”，帮助银行在该模式下充分掌握合作企业经营及投保信息、对贸易背景的真实性及重复融资进行线上核验，核验通过后可直接在平台上获取承保情况通知书，解决了以往贸易背景审核难等痛点问题，提高了融资效率。

　　下一步，中信银行将在监管部门指导下，继续深入落实数字化转型战略，加强与中信保业务合作，充分利用区块链平台信息优势及操作便利性，提升对出口企业便利化融资服务能力，为畅通国内国际双循环贡献中信力量。

(责编：李源、董童)

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