人民网北京5月19日电 5月22日-23日，中国科学院第十七届公众科学日将在全国121个院属单位举办。

本次活动的主题为“百年复兴路，科学正当时”。届时，一大批国家重点实验室、植物园、天文台站、博物馆、野外台站、大科学装置等将向社会公众开放。

本届公众科学日将结合建党100周年，通过多种形式展示中国科学院近年来的重大科技创新成果，展现科学研究在国家重大战略中的关键作用，弘扬科学精神，营造科学氛围，厚植科学文化，激发公众尤其是青少年对科学的关注和兴趣。

据了解，本届公众科学日将延续以往的传统，开放国家重点实验室、大科学装置、野外台站等科研基础设施，让社会公众走进中国科学院，近距离接触科研现场。同时，各个研究所将结合自身研究特色，组织开展有趣好玩的科普活动，让公众特别是青少年感受到科学的魅力。

为惠及更多公众，中国科学院还将继续开展“线上公众科学日”活动，通过哔哩哔哩等平台进行网络直播。联合人民日报客户端，发起“百年复兴路 科学正当时”科学新知计划，近20位中科院院士，近100位首席科学家、在科研工作中做出重大突破的青年科学家将讲述科研故事和不忘初心的科研精神，献礼建党百年。

中国科学院科技创新发展中心第四届科学传播月也将同步启动。传播月以“奋进百年，科技照亮未来”为主题，将走进北京怀柔综合性国家科学中心开展活动，世界一流水平的重大科技基础设施和交叉研究平台将首次面向公众开放，科学课程、科技教师培训等也将走进怀柔的中小学校园，助力科学教育。

中国科学院作为国家战略科技力量，一直以来高度重视科普工作，把该项工作作为服务国家、回馈社会的重要方式和渠道。“中国科学院公众科学日”是中国科学院举办的大型公益性科普活动，自2004年起，每年5月，中国科学院各个科研院所都如约面向社会公众开放。该活动作为中科院的品牌科普活动，已成为公众了解科技进展、探索科学的重要渠道，成为弘扬科学精神、传播科学知识的重要平台。

本届公众科学日由中国科学院科学传播局组织实施，中国科学院计算机网络信息中心提供全面支持。

(责编：王震、吕骞)