人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰、赵鹏飞）近日，交通运输部、财政部、国家卫健委、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、中国红十字会总会、国铁集团等八部门联合印发《关于推广普及交通医疗急救箱伴行计划的指导意见》（简称《指导意见》），决定共同启动该计划。

据了解，推广普及交通医疗急救箱伴行计划通过各相关部门建立联合工作机制，结合部门职责和业务指导优势共同推动，力争“十四五”期间逐步在交通运输客运场站普及配备交通医疗急救箱，推动交通运输从业人员应急救护知识普及率显著提升，有效提升交通运输行业保障人民安全出行的应急救护能力。

记者从交通运输部获悉，推广普及交通医疗急救箱伴行计划是交通运输部党组确定的2021年更贴近民生实事之一，是八部门落实党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要工作内容，是加快建设交通强国、贯彻落实健康中国建设的具体措施。《指导意见》计划在“十四五”期间分3个阶段，坚持属地主导、行业推进，统筹谋划、先行先试，完善政策、优化环境，加强宣贯、形成共识等基本原则，通过统一建设标准规范、统一标识标志规范、建立人员培训制度、广泛开展宣传教育、建立维护管理制度、建设完善服务平台，逐步实现预期工作目标。

《指导意见》明确，凝聚合力，不断优化政策环境，致力推动完善相关法律规定。鼓励具备急救知识技能的公众在交通运输场站使用医疗急救设施设备对急危重患者实施紧急现场救护，并为救助人自愿实施紧急急救行为提供必要的保障措施，进而推动营造学急救、会急救、用急救的社会新风尚。

记者注意到，《指导意见》是交通运输部党组立足“十四五”开局之年，全面贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，坚持人民至上、生命至上，充分将“人民满意”贯穿交通运输发展始终，贯穿交通运输发展各个领域的具体举措。

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